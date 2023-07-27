ميلانو: باتت المبارزة أولها خارلان أول رياضية تمثل أوكرانيا وتنافس خصماً روسياً أو بيلاروسياً منذ الغزو الروسي لبلادها العام الماضي، عندما واجهت آنا سميرنوفا الخميس في بطولة العالم للمبارزة.

وكانت وزارة الرياضة الأوكرانية قد غيّرت في وقت متأخر الأربعاء، سياستها السابقة القاضية بمنع رياضييها من مواجهة الروس أو البيلاروس الذين يخوضون المنافسات تحت علم محايد.

وتفيد السياسة الجديدة بأن الأوكرانيين ممنوعون من مواجهة هؤلاء الرياضيين الذين "يمثلون الاتحاد الروسي والبيلاروسي". وكانت سميرنوفا تتنافس بصفة محايدة.

وعلى عكس هذه السابقة منذ بداية الغزو، كان لاعبو كرة المضرب الأوكرانيون يتواجهون، كرياضيين فرديين لا يمثلون بلدهم، مع الروس والبيلاروس كلاعبين محايدين منذ شباط/فبراير 2022، مع تجنّب مصافحة خصومهم.

وتفوّقت خارلان، بطلة العالم في السيف أربع مرات، على سميرنوفا ووفت بالوعد الذي قطعته في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل أسبوعين، رافضة الاعتراف بخصمتها الروسية أو مصافحتها في نهاية المواجهة.

ولاقت اللاعبة البالغة من العمر 32 عاماً والساعية إلى إضافة ذهبية أولمبية فردية العام المقبل لتُكمل خزانة ألقابها، تصفيقاً وتشجيعاً حاراً من قبل نحو 20 عضواً من الوفد الأوكراني الذين كانوا يهتفون "سلافا أوكراني" (المجد لأوكرانيا).