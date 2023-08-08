ملبورن: واصل المنتخب الكولومبي مغامرته في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم بنجاح، بعد ان تغلب الثلاثاء على نظيره الجامايكي 1 صفر في ملبورن ليتأهل الى ربع النهائي حيث يواجه إنكلترا بطلة أوروبا.

وسجّلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبَين في دور الـ 16، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الاولى في تاريخها بمباراة ضمن الادوار الاقصائية.

وكان المنتخب الجنوب أميركي فشل في التأهل الى نهائيات 2019، الا انّه قام بخطوات عملاقة في الفترة الاخيرة، بعد ان تصدر مجموعته في الدور الاول للنسخة الحالية أمام المغرب، فيما أقصيت ألمانيا بطلة العالم مرتين بحلولها ثالثة.

عروض قوية

وتابعت الكولومبيات عروضهن القوية في هذه المباراة التي أقيمت امام جماهير غفيرة، وتمكّن من مجابهة الفريق الجامايكي الصلب والذي لم يدخل في شباكه اي هدف قبل هذه المباراة.

ونجحت كولومبيا في هزّ الشباك بعد 51 دقيقة من عمر المباراة، بعدما تمكنت أوسمي من اختراق الدفاع الجامايكي الصلب والتسجيل من داخل المنطقة إثر تمريرة من آنا غوزمان.

وتخلى المنتخب الجامايكي عن حذره بعد الهدف وبدأ في الخروج من منطقته بحثاً عن هدف التعادل، وكاد ان يحقق ما أراده عن طريق جودي براون الا انّ تسديدتها ارتدت من القائم بعد معمعة كبيرة (53)، ادّت في ما بعد الى هجمة مرتدة لكولومبيا حيث كادت نجمة ريال مدريد الاسباني ليندا كايسيدو ان تضاعف النتيجة.