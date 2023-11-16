صوفيا: لحق المنتخب المجري بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا بتعادله القاتل في الثواني الأخيرة بهدف عكسي مع بلغاريا 2 2 في صوفيا الخميس، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة من الجولة التاسعة ما قبل الاخيرة.

ورفعت المجر رصيدها في صدارة المجموعة إلى 15 نقطة وضمنت احد المركزين الاول أو الثاني، في حين تحتل صربيا الغائبة عن هذه الجولة المركز الثاني مع 13 نقطة متقدمة بفارق 5 نقاط عن مونتينيغرو من 6 مباريات والتي تلعب لاحقا مع ليتوانيا.

تاسع دولة تبلغ النهائيات

وباتت المجر تاسع دولة تبلغ النهائيات إلى جانب كل من ألمانيا البلد المضيف، واسكتلندا واسبانيا (المجموعة الأولى)، فرنسا (الثانية)، انكلترا (الثالثة)، تركيا (الرابعة)، النمسا وبلجيكا (السادسة) والبرتغال (العاشرة).

واقيمت المباراة خلف أبواب موصدة وواكبتها أعمال شغب بين الجماهير البلغارية والشرطة المحلية خارج الملعب.

ومنح المدافع البلغاري أليكس بيتكوف بطاقة التأهل للمجر إلى النهائيات بعدما حوّل برأسه عن طريق الخطأ ركلة حرة في شباك فريقه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وعلى الرغم من أن المنتخب المجري كان البادىء في التسجيل عبر مارتن أدم (10)، إلا أن بلغاريا ردت بهدفي سبا ديليف (24) وكيريلي ديسبودوف (78 من ركلة جزاء).