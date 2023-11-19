برلين (ألمانيا): واصل المنتخب الألماني عروضه المتذبذبة قبل سبعة اشهر من استضافة كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، وسقط في عقر داره على يد صيفه التركي 2 3 في مباراة دولية ودية السبت في العاصمة برلين.

وجاء الفوز التركي بفضل هدف يوسف ساري من ركلة جزاء في الدقيقة 70، حيث اهدر المنتخب الالماني تقدمه بهدف عبر كاي هافيرتس (5) قبل ان يردّ ضيفه التركي الذي حسم تأهله الى النهائيات عبر التصفيات الاوروبية، معادلا النتيجة عبر فيردي كاديوغلو (38). وانتزع الأتراك التقدم قبل نهاية الشوط الاول عبر كنان يلديز (45+2) ليعود أبطال العالم أربع مرات ليعادلوا النتيجة عبر مهاجم بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروغ (48).

القمصان الحمر

وامام حشد جماهيري غفير بلغ 72،592 مشجّعا، ارتدى العديد منهم القمصان الحمر، حيث تحتضن المانيا حوالى ثلاثة ملايين من اصحاب الاصول التركية.

كما شهد الاعلان عن تشكيلة المنتخب الالماني قبل انطلاق المباراة صافرات استهجان، كذلك كلما لمس لاعب ألماني الكرة في الدقائق الاولى.

وتمكن هافيرتس الذي اشركه ناغلسمان كظهير أيسر على نحو مفاجئ من افتتاح التسجيل اثر تمريرة من لوروا سانيه (5).

وعادل الضبوف النتيجة عبر كاديوغلو اثر تمريرة طويلة متقنة من عبدالكريم بارداكسي، ليتمكن لاعب وسط فنربغشة من تسديد كرة قوية لم يستطع الحارس كيفن تراب التعامل معها (38).

تسديدة قوية ارتدت من العارضة

وبعد دقائق معدودة، منح يلديز المولود في المانيا التقدم للمنتخب التركي قبل استراحة الشوطين من تسديدة قوية ارتدت من العارضة ورست داخل المرمى (45+2).

وردّ الالمان في بداية الشوط الثاني حيث وجد فلوريان فيرتز المتقدم في منتصف الملعب زميله فولكروغ الذي سدّد كرة منخفضة داخل المرمى (48).

وهذا الهدف هو العاشر في 12 مباراة دولية لفولكروغ الذي خاض مباراته الدولية الاولى عن عمر 29 بعدما قضى معظم فترات مسيرته خارج البوندسليغا.

وقبل عشرين دقيقة من النهاية، احتسب الحكم لمسة يد على هافيرتس داخل منطقة الجزاء اثر العودة الى تقنية الحكم المساعد (في أيه آر) وانبرى ساري الى الركلة بنجاح وسط ابتهاج الجماهير (70).