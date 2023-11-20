ليوبليانا : بلغت سلوفينيا نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بفوزها على ضيفتها كازاخستان 2 1 الإثنين على ملعب "ستوتشيتشي" في ليوبليانا في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات النسخة المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

ومنح مهاجم لايبزيغ الالماني بنيامين سيسكو التقدم لسلوفينيا في الدقيقة 41، وردت كازاخستان عبر لاعب وسطها رمضان اورازوف (48)، قبل أن يخطف لاعب وسط باناثينايكوس اليوناني بنيامين فيربيتش هدف الفوز في الدقيقة 86.

وكانت سلوفينيا بحاجة الى التعادل فقط لكسب البطاقة الثانية عن المجموعة بعدما حجزت الدنمارك البطاقة الاولى.

ورفعت سلوفينيا رصيدها الى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط امام كازاخستان، منافستها الوحيدة والتي كانت بحاجة الى الفوز لبلوغ العرس القاري للمرة الاولى في تاريخها.

وتملك كازاخستان فرصة خوض الملحق.

المنتخبات المتأهلة

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها سلوفينيا النهائيات منذ انفصالها عن يوغوسلافيا عام 1991، بعد الاولى عام 2000 عندما خرجت من الدور الاول.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 19 وهي إسبانيا واسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا وهولندا (الثانية) وإنكلترا وإيطاليا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وألبانيا وتشيكيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر وصربيا (السابعة) والدنمارك وسلوفينيا(الثامنة) ورومانيا وسويسرا (التاسعة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

وفي المجموعة ذاتها، حققت ايرلندا الشمالية فوزا معنويا على ضيفتها الدنمارك 2 0 على ملعب "ناسيونال فوتبول ستاديوم في ويندسور بارك" في بلفاست.

وسجل اسحاق برايس (60) وديون تشارلز (81) الهدفين.

كما تغلبت فنلندا التي ستخوض الملحق، على مضيفتها سان مارينو 2 1 على ملعب "سان مارينو ستاديوم" في سيرافال.