بوينوس ايرس : لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في مونديال 2026 في كرة القدم، قائلاً انه يرغب بذلك "أكثر من أي وقت مضى"، لكنه أقرّ ان "الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية".

وفيما يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الاسئلة حيال مشاركته في المونديال المقرّر في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، أعاد ميسي التأكيد ان "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أميركا" في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

أضاف قائد المنتخب الأرجنتيني الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني "بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها".

تابع لقناة ستار+ "سأكون بعمر (39 عاماً) لا يسمح في العادة بالمشاركة في كأس العالم".

أردف اللاعب المحترف راهناً في نادي إنتر ميامي الأميركي "قلت سابقاً اني لا أفكر بالتواجد هناك، وبدا الأمر اني ساعتزل بعد المونديال الأخير، لكن الأمر مختلف تماماً. أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى".

رغبة بالمشاركة

وهذا أوضح إعلان نوايا من ميسي برغبة المشاركة في الحدث العالمي المقبل. منذ احرازه لقب 2022، كرّر ميسي (36 عاماً) انه سيبقى مع المنتخب بحسب وضعه الراهن دون التفكير كثيراً في المستقبل.

أقرّ "البعوضة": "لا أفكّر في المونديال، ولا أقول اني لن أكون هناك بنسبة 100%. بسبب عمري، من الطبيعي ألا أكون هناك. بعد ذلك سنرى. ربما ننجح في كوبا أميركا وكل الأمور مجتمعة لتحقيق النجاح. ربما لا. في الواقع، ستكون الأمور صعبة".

وشرح صانع اللعب المميز متعة اللعب راهناً مع منتخب "ألبي سيليستي: "بعد سنوات من المعاناة، نعيش الآن لحظات مميزة لم اختبرها قط، وأريد الاستفادة منها تماماً. أريد الاستفادة من كل ذلك، دون التفكير في سنتين أو ثلاث، وهي فترة طويلة في كرة القدم".

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 15 نقطة من أصل 18 ممكنة. وتستأنف التصفيات في أيلول/سبتمبر 2024.

وبعد فوزها أخيراً على البرازيل 1 0، أدخل المدرب ليونيل سكالوني الشكوك إلى قلوب مشجعي منتخب التانغو، عندما قال ان الوقت قد حان "للتفكير"وان الفريق "بحاجة لمدرب يملك كل الطاقة الممكنة ويقدّم أداء جيداً".

وأوضح سكالوني (45 عاماً) الذي قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022، من دون منح مزيد من التفاصيل، أنه لن يستقيل في المؤتمر الصحافي بعد مباراة البرازيل.