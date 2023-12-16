ميونيخ (ألمانيا): واصل بوروسيا دورتموند هدر النقاط بتعادله أمام مضيفه أوغسبورغ 1 1 السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم أوغسبورغ عبر قائده البوسني إرمدين ديميروفيتش (23)، وعادل دورتموند بفضل الهولندي دونيل مالن بعد تمريرة من نيكلاس فولكروغ (35).

وهي المباراة الثالثة توالياً يفشل فيها دورتموند وصيف البطل الموسم الماضي والذي تأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من صدارة مجموعة صعبة جدا ضمت باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنكليزي، في حصد النقاط الثلاث حيث تعادل مرتين مقابل هزيمة.

ورفع دورتموند الذي فاز مرة واحدة فقط في سبع مباريات في الدوري منذ تشرين الأول/أكتوبر رصيده في المركز الخامس إلى 26 نقطة متأخراً بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الذ يلعب امام أينتراخت فرانكفورت الأحد، وبفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ الثاني الذي يستقبل شتوتغارت الثالث في قمة مباريات هذه المرحلة في اليوم ذاته.

وبامكان دورتموند ان يخسر مركزه في حال فاز لايبزيغ على هوفنهايم في وقت لاحق اليوم.

وعاد بوخوم إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام هوفنهام 1 3 في المرحلة الماضية، بفوزه على ضيفه أونيون برلين 3 0.

وتناوب على تسجيل ثلاثية بوخوم كل من الياباني تاكوما اسانو (45+5)، والبرتغالي غونسالو باسيينسيا (54) والنمسوي كيفن شتوغر (78 من ركلة جزاء).

ورفع بوخوم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد أونيون برلين عند 10 نقاط في المركز السادس عشر، متقدماً بفارق نقطة عن ماينتس وصيف القاع الخاسر أمام ضيفه هايدنهايم 1 0، ودارمشتات متذيل الترتيب الذي مُني بهزيمة أمام ضيفه فولفسبورغ المنقوص بالنتيجة ذاتها.

وزاد هدف مارفن بيرينجر في الدقيقة 12 من معاناة ماينتس الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً، حيث تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين.

ومنح الكرواتي لوفرو ماير النقاط الثلاث لفولفسبورغ بتسجيله هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 63.

ولم يستفد دارمشتات من النقص العددي في صفوف فولفسبورغ الذي لعب منذ الدقيقة 27 من الشوط الاول بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الفرنسي ماكسونس غي لاكروا بالبطاقة الحمراء.

وهي المباراة التاسعة توالياً لا يتمكن دارمشتات من الفوز في سلسلة حقق خلالها تعادلين مقابل سبع هزائم، منها خسارته الساحقة أمام بايرن ميونيخ بثمانية نظيفة في المرحلة التاسعة.