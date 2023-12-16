بلباو (إسبانيا): خسر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه أتلتيك بلباو 2 0 السبت وبات مهددا بفقدان مركزه الثالث في حال فوز برشلونة، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتظر بلباو حتى الشوط الثاني لتسجيل هدفين عبر مهاجمه غوركا غوروسيتا (51) ونيكو وليامس من تسديدة لولبية رائعة (64).

وقاوم النادي الباسكي الذي احتفل بمرور 125 عاما على تأسيسه ضمن أجواء رائعة وتألق حارسه أوناي سيمون بين الخشبات الثلاث، محاولات أتلتيكو الذي مُني بخسارته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث متساوياً مع برشلونة الذي يحلّ ضيفاً على فالنسيا في وقت لاحق.

كما سقط أتلتيكو في فخ الهزيمة خارج معقله للمرة الثالثة توالياً بعد خسارته أمام لاس بالماس 1 2 في المرحلة الثانية عشرة وبرشلونة 0 1 في المرحلة الخامسة عشرة، وذلك بعد ثلاثة أيام من فوزه على لاتسيو الإيطالي 2 0 في دوري أبطال أوروبا في مواجهة لحسم صدارة المجموعة بعدما كان ضمن بلوغه الدور ثمن النهائي.

من ناحيته، أنعش أتلتيك بلباو حظوظه بمقعد في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس.

وحقق سلتا فيغو فوزه الأول بعد سلسلة من 12 مباراة لم يذق خلالها طعم الانتصار، وتحديداً منذ المرحلة الرابعة (فاز ألميريا 3 2) بانتصاره على مضيفه غرناطة 1 0، سجله النروجي يورغن لارسن (20).

وخرج سلتا فيغو بالنقاط الثلاث للمرة الثانية فقط هذا الموسم برغم طرد قائده مهاجمه المخضرم غياغو أسباس (36 عاما) في الدقيقة 80، ليتقدم للمركز السابع عشر برصيد 13 نقطة. وتجمد رصيد غرناطة وصيف القاع عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

ويلعب لاحقا إشبيلية أمام خيتافي.

وتتابع مباريات هذه المرحلة الأحد، فيلعب ألميريا أمام ريال مايوركا، وريال سوسييداد أمام ريال بيتيس، ولاس بالماس أمام قادش، وريال مدريد الثاني أمام فياريال.