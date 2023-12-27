الرياض : يأمل الهلال في موصلة سلسلة انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 12 في سعيه لاستعادة لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم عندما يحل ضيفاً على جاره الفيحاء الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة.

ويسير الهلال بخطى ثابتة نحو استعادة اللقب الذي انتزعه منه الاتحاد الموسم الماضي واضعاً حدّاً لثلاثة ألقاب متتالية لقطب العاصمة، في ظل المستويات والنتائج التي يحققها والتي كان آخرها الفوز على أبها بسباعية نظيفة.

ويسعى الهلال حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري (18 لقباً) إلى إضافة الفيحاء الحادي عشر الى قائمة ضحاياه واستغلال تراجع نتائجه حيث لم يحقق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة، وبدا تأثره بغياب بعض الركائز الأساسية مثل المغربي عبد الحميد الصابيري، البرازيلي ريكاردو ريلر، النيجيري أنتوني نواكايمي والإيفواري غيسلان كونان.

ويعوّل الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة وبسجلٍّ خال من الهزائم وبفارق سبع نقاط أمام أقرب مطارديه جاره الآخر النصر، على هدافه الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ثاني قائمة الهدافين برصيد 16 هدفاً، ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، البرازيلي مالكوم فيليبي، السنغالي خاليدو كوليبالي، حارس المرمى المغربي ياسين بونو، سالم الدوسري وسعود عبد الحميد.

ويدخل الهلال المباراة واضعاً في ذهنه أن الفيحاء هو أحد فريقين حرماه من العلامة الكاملة هذا الموسم إلى جانب ضمك حيث أرغماه على التعادل بنتيجة واحدة 1 1، الأول في المرحلة الثانية في 19 آب/أغسطس الماضي على ملعبه مدينة الملك فهد الرياضية، والثاني بعدها بنحو شهر وتحديداً في 21 ايلول/سبتمبر في المرحلة السابعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

النصر لمواصلة المطاردة

ويسعى النصر إلى مواصلة مطاردته للهلال وتحقيق فوزه الرابع توالياً عندما يحل ضيفاً على التعاون الرابع السبت في ختام المرحلة في مهمة لا تخلو من صعوبة.

ويدخل النصر المباراة منتشياً بفوزه الكبير على الاتحاد حامل اللقب 5 2 الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة مقلصاً الفارق إلى سبع نقاط عن المتصدر.

وأبدي مدربه البرتغالي لويس كاسترو سعادته بالفوز الكبير على الاتحاد، وقال في تصريحات في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "نجحنا في النهاية في الفوز بخماسية على خصم صعب. على الرغم من الانتصار الكبير لفريقي، فإن هناك أخطاء سنعمل على التعامل معها خلال المباريات القادمة، وإنهاء هذا الأمر نهائياً خلال الفترة المقبلة".

ويعوّل النصر على الشهية التهديفية المفتوحة لنجمه البرتغالي رونالدو صاحب ثنائية في مرمى الاتحاد عزّز بها موقعه في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً وبات أفضل هداّف لعام 2023 متفوّقاً على الإنكليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان (52)، والسنغالي ساديو مانيه الذي سجل بدوره ثنائية.

في المقابل يسعى التعاون إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقّفت عند ثلاثة متتالية في المرحلة الماضية بخسارته أمام الفتح.

ويتطلع الاتحاد إلى استعادة هيبته المفقودة عندما يحل ضيفاً على الطائي الرابع عشر السبت.

وتراجع الاتحاد إلى المركز السادس بفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر، وازدادت الضغوطات على مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعد 28 يوماً فقط من توليه المهمة.

وطالب غاياردو إدارة النادي بتعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية لسدّ الثغرات التي يعاني منها خصوصاً في خط الدفاع الذي يفتقد لأكثر من خمسة لاعبين بسبب الإصابة، إضافة إلى طرد لاعب وسطه البرازيلي فابينيو امام النصر.

وقال غاياردو في المؤتمر الصحافي "الإصابات التي لحقت بالاتحاد عبارة عن صدمات قوية لنا، لابد أن نتعافى من هذه الأمور خلال فترة التوقف بدعم نواقص الفريق".