لوس انجليس : تغلب هيوستن روكتس على ضيفه ميلووكي باكس 112 108 السبت على الرغم من تألق نجم الأخير اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 48 نقطة، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وأنهى أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين (2019 و2020)، المباراة بتحقيقه "دابل دابل" حيث أضاف إلى رصيده التهديفي 17 متابعة، إلا انه فشل في تفادي خسارة فريقه، في حين كان التركي ألبيرين شينغون أفضل مسجل في صفوف روكتس مع 21 نقطة.

وبدوره، أضاف شينغون 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم جيف غرين وجايلن غرين بـ 16 نقطة لكل منهما.

وسيطر روكتس على اللقاء منذ البداية فأنهى الربع الأول متقدما بـ 11 نقطة ليوسع الفارق إلى 20 قبل الاستراحة، لتتراجع تأديته في الربع الاخير حيث سجل 23 نقطة مقابل 35 لباكس، فقلّص أنتيتوكونمبو الفارق إلى 5 نقاط قبل 7.9 ثوانٍ من صافرة النهاية (110 105)، إلا أن فريد فانفليت، صاحب 14 نقطة و7 تمريرات حاسمة، ردّ برميتين حرتين ليحسم الفوز لفريقه بفارق 4 نقاط.

في إنديانابوليس، سجل الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون 69 نقطة معا وقادا بوسطن سلتيكس للفوز على بايسرز 118 101.

وسجل تايتوم 38 نقطة وأضاف براون 31 وعززا رصيد سلتيكس صاحب أفضل سجل في الدوري ومتصدر المنطقة الشرقية بـ 28 فوزا مقابل سبع هزائم.

كما وضع سلتيكس حدا لسلسلة من 6 انتصارات تواليا لبايسرز صاحب المركز السابع في الشرقية، علما أن الاخير سجل أدنى معدل نقاط له هذا الموسم.

وتألق سلتيكس الذي كان أيضاً ألحق هزيمة ببايسرز في الموسم الماضي حين سجل الاخير أدنى معدل نقاط له في الخسارة 104 155 في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، دفاعيا حيث حال دون تسجيل مضيفه لأكثر من 17 نقطة في الربع الأول.

وتعرض سلتيكس لضربة معنوية عندما اضطر نجمه اللاتفي كريستابس بورزينغيس لمغادرة الملعب في الربع الأول جراء اصابته بتمزق في عينه.

وفي واشنطن، قاد يوليوس راندل وجايلن برونسون فريقهما نيويورك نيكس لفوز رابع توالياً على حساب ويزاردز 121 105، فسجل الأول 39 نقطة وأضاف الثاني 33.

ومُني فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بخسارته الثانية توالياً وجاءت أمام ضيفه يوتا جاز 109 120.

وافتقد سفنتي سيكسرز لجهود نجمه الكاميروني جويل إمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم، بسبب تورم في ركبته اليسرى، إضافة إلى كل من توبياس هاريس وديأنتوني ميلتون للاصابة وروبرت كوفينغتون لتعرضه لوعكة صحية.

وتألق الفنلندي لاوري ماركانين في صفوف جاز بتسجيله 33 نقطة والتقاطه 13 متابعة.