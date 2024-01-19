لندن: عاد الجناح الدولي الكرواتي إيفان بيريتشيتش الى فريق بداياته الكروية هايدوك سبليت على سبيل الإعارة من توتنهام الإنكليزي الذي دافع عن ألوانه منذ صيف 2022.

وانضم ابن الـ34 عاماً إلى النادي الذي لعب في صفوف فرقه العمرية حتى 2006 قبل أن يبدأ ترحاله في القارة العجوز، حيث مرّ بفرق مثل سوشو الفرنسي وبروج البلجيكي وبوروسيا دورتموند وفولفسبورغ وبايرن ميونيخ الألمانية وإنتر الإيطالي وصولاً إلى توتنهام.

ويلتحق بيريتشيتش بهايدوك سبليت رغم معاناته من إصابة في الرباط الصليبي لركبته وابتعاده عن الملاعب منذ أيلول (سبتمبر) واكتفائه بخوض المباريات الست الأولى فقط لتوتنهام هذا الموسم.

وبما أن عقده الحالي ينتهي الصيف المقبل، فمن غير المرجّح أن يرتدي بيريتشيتش قميص النادي اللندني مرة أخرى، لاسيما بعد العودة الى فريق مسقط رأسه بعمر الرابعة والثلاثين.

ولم يخض بيريتشيتش أي مباراة مع الفريق الأول لهايدوك سبليت قبل أن يتركه عام 2006 للالتحاق بسوشو، وهو ردّد سابقاً أنه يريد إنهاء مسيرته مع هذا النادي.