لندن: أبقى تشلسي على حظوظه بانقاذ الموسم وخفف الضغط الى حد ما عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك ببلوغه نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب لكن آخرها عام 2015، وذلك بفوزه الساحق على ضيفه ميدلزبره من المستوى الثاني 6 1 الثلاثاء في إياب نصف النهائي.

وعوض الفريق اللندني خسارته غير المستحقة ذهاباً 0 1 وبلغ النهائي حيث سيتواجه مع الفائز بين ليفربول وفولهام اللذين يتواجهان الأربعاء على ملعب الأول بعد فوز "الحمر" ذهاباً بين جماهيرهم 2 1.

وفي ظل تقهقره في الدوري الممتاز حيث يحتل المركز التاسع، تشكل مسابقتا الرابطة والكأس خشبة الخلاص هذا الموسم بالنسبة لبوكيتينو وتشلسي الذي حسم تأهله الى النهائي في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدماً برباعية نظيفة بفضل الأخطاء الدفاعية القاتلة للضيوف الذين أهدوا "بلوز" التقدم عبر جوناثان هاوسون (15 خطأ في مرماه) قبل أن يعزز الأرجنتيني إنسو فرنانديس (29) والفرنسي أكسيل ديزاسي (36) وكول بالمر (42) النتيجة.

وأضاف فريق بوكيتينو هدفين في الشوط الثاني عبر بالمر أيضاً (77) والبديل نوني مادويكي (81)، قبل أن يسجل ميدلزبره هدفه الشرفي عبر مورغان رودجرز (88).