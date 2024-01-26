مدريد: قاد البديل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي فريقه أتلتيكو مدريد للعبور الى نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على ضيفه إشبيلية 1 0 الخميس، وذلك في ختام الدور ربع النهائي.

وسجّل ديباي هدف المباراة الوحيد لـ "روخيبلانكوس" في الدقيقة 79.

وباتت كل الابواب مشرّعة أمام فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني للظفر باللقب بعدما ودّع قطبا الكرة الاسبانية ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة بطل الكأس 31 مرة المسابقة، الاول بخسارته أمام اتلتيكو نفسه في دور الـ 16 بنتيجة 2 4، والثاني بسقوطه على يد أتلتيك بلباو 4 2 بعد التمديد في ربع النهائي الاربعاء.

كما ودّع جيرونا متصدر ترتيب الدوري المسابقة بخسارته أمام ريال مايوركا 2 3 في ربع النهائي.

ولحق أتلتيكو بكل من أتلتيك بلباو المتوج 23 مرة وريال مايوركا وريال سوسييداد إلى المربع الذهبي.

ووقفت الجماهير دقيقة صمت بعد وفاة ثلاثة من مشجعي إشبيلية في حادث مروري أثناء توجههم لمشاهدة مباراة.

وجاء اللقاء قمة في الإثارة والندية، وكان أتلتيكو الذي فاز بالكأس للمرة الاخيرة عام 2013، الطرف الافضل خصوصًا في الشوط الثاني، فسدد 5 مرات على المرمى مقابل مرى واحدة لاشبيلية.

وفوت نادي العاصمة فرصة افتتاح التسجيل بعدما حصل على ركلة جزاء عندما تعرّض الارجنتيني ناهويل مولينا للعرقلة داخل المنطقة، الا انّ الفرنسي أنطوان غريزمان افضل هداف في تاريخ أتلتيكو انزلق وهو يهم بالتسديد ليطيح بالكرة بعيدا عن المرمى (25).

الافضلية لمصلحة أتلتيكو

أجرى سيميوني سلسلة تبديلات مطلع الشوط الثاني، أبرزها الزج بديباي والارجنتيني أنخل كوريا بدلاً من ألفارو موراتا وغريزمان (66).

وبقيت الافضلية لمصلحة أتلتيكو من دون ان يتمكن من هزّ الشباك، إلى أن نجح ديباي في تسجيل هدف السبق بعد مجهود فردي رائع من البديل الآخر كوريا الذي توغل على الجهة اليمنى وتجاوز احد لاعبي النادي الأندلسي ومرّر الكرة نحو منطقة الست ياردات، تابعها الهولندي في الشباك (79).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة إشبيلية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ظنا انّ البديل بابلو باريوس مهاجم أتلتيكو ارتكب مخالفة على البديل الآخر الأرجنتيني إريك لاميلا، إلا انه عاد عن قراره بعد الاحتكام الى حكم المساعد "في أيه آر".