لوس انجليس : فاجأ ديترويت بيستونز، صاحب أسوأ سجل في المنطقة الشرقية ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر وحقق انتصاره السادس فقط هذا الموسم بالفوز عليه 120 104 الأحد.

وبدا ثاندر أمام مهمة سهلة ضد فريق تلقى 28 هزيمة متتالية هذا الموسم، محققاً أسوأ سلسلة في تاريخ الدوري مشاركة مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (امتداداً بين موسمي 2014 2015 و2015 2016)، لاسيما أنه يتزعم المنطقة الغربية وفي وصافة الترتيب العام خلف بوسطن سلتيكس.

لكن جايلن دورين قدم مباراة كبيرة بتسجيله 22 نقطة مع 21 متابعة، ليلعب الدور الرئيسي في إنهاء مسلسل انتصارات ثاندر عند خمس مباريات على التوالي ويلحق به الهزيمة الرابعة عشرة للموسم في 46 مباراة.

وحقق دورين تسع من المتابعات الهجومية الـ15 لفريقه في اللقاء وبات أول لاعب في بيستونز يحقق 20 نقطة أو أكثر مع 20 متابعة أو أكثر منذ أندري دروموند في 31 كانون الثاني/يناير 2020.

وذَكَّر دورين الإعلاميين "أني حققت أيضاً ست تمريرات حاسمة. كنت أعلم بأن الوصول الى 20 (نقطة) و20 (متابعة) سيتحقق في مرحلة ما بالنسبة لي".

وأضاف جايدن أيفي 19 نقطة لبيستونز الذي خاض اللقاء من دون أفضل لاعبيه كايد كاننيغهام بسبب ما وصفه "إدارة الإصابات" بعدما عاد الى الفريق السبت عقب تعافيه من إصابة في الركبة.

وتقدم ديترويت 81 67 في أوائل الربع الثالث لكن الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر الذي كان أفضل لاعبي ثاندر (31 نقطة)، سجل النقاط السبع التالية ومهد الطريق أمام فريقه لتقليص الفارق الى أربع نقاط 86 90 قبل أن يسجل أيفي سلتين على التوالي ضمن سلسلة من 10 نقاط لفريقه من دون رد للضيوف.