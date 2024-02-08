الرياض: تغلب الهلال على غريمه النصر بهدفين من دون رد، الخميس، في ختام بطولة كأس موسم الرياض، التي شهدت مشاركة إنتر ميامي الأميركي الذي خسر أمام الثنائي السعودي.

وسجل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش والنجم سالم الدوسري هدفي الفوز للهلال، في لقاء شهد استفزاز جماهير الزعيم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال الهتاف باسم غريمه التقليدي ليونيل ميسي، في الوقت الذي فوت فيه نجم ريال مدريد السابق عدة فرص سهله للتسجيل في اللقاء.

وانطلقت بطولة كأس موسم الرياض بفوز الهلال على نظيره إنتر ميامي بنتيجة (4-3)، إضافة إلى فوز النصر على نفس الفريق بنتيجة (6-0) في لقاء تألق خلاله البرازيلي تاليسكا بتسجيله "هاتريك"، وشهد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة.

وشارك إنتر ميامي في البطولة بكامل نجومه، في مقدمهم رباعي برشلونة السابق ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، ولكن لم يتمكنوا من التفوق على نجوم الهلال والنصر خلال المباراتين.

وتواجه الهلال والنصر قبل هذا اللقاء في 189 مباراة في جميع البطولات، حقق الأول الفوز في 76 مقابل 64 للنصر، وتعادلا في 49 مرة، وسجل "الزعيم" 267 هدفاً مقابل 234 لغريمه "العالمي".