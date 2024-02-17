إيلاف من القاهرة: تجاهل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الرد على أي تساؤلات حول احتمالية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف النادي المدريدي، وتعمد مراوغة الصحفيين بطريقة واضحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي قبل مباراة ريال مدريد ضد مضيفه رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

رداً عى سؤال حول قدوم مبابي، قال المدرب الإيطالي: "أرى وأستمع. أتفهّم أن هذا هو موضوع اليوم بالنسبة إليكم، ولكن بالنسبة إلينا لا أهتم سوى بمباراة الغد. علينا فعل ذلك بشكل صحيح".

ولكن هل تمت مناقشة ملف مبابي بين اللاعبين، فأجاب أنشيلوتي: "شاهدنا فيديوهات لرايو، ندرك أنها مباراة مهمة لنا لهذا الموسم".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يرغب في الحصول على مبابي الموسم المقبل، قال أنشيلوتي: "أودّ إنهاء هذا الموسم بشكل جيد، والفوز بألقاب، وهذا ما أحب، هناك وقت طويل قبل الموسم المقبل".

وبسؤاله هل يخشى أن الأسئلة الكثيرة بشأن مبابي يمكن أن تؤثر على اللاعبين، فأجاب: "هل تراني متأثراً الآن؟ لا. ستكون المؤتمرات الصحافية القادمة على هذا النحو".

وفي سياق متصل بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن قرار رحيله عن البي إس جي لا يشكل خسارة للنادي الباريسي فحسب، بل إنه يشكل ضربة موجعة للدوري الفرنسي الذي أصبح بلا نجوم كبار، مما سيجعله خارج دائرة الاهتمام العالمي حتى شعار آخر، الأمر الذي يؤكد أن الليجا والريال هما الرابح الكبير من انتقال مبابي في حال تمت الصفقة، فيما يعد الدوري الفرنسي هو الخاسر الكبير من قرار الرحيل.