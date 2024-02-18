القاهرة: أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمس، وبصفة رسمية عن زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في كل مباراة بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في خطوة لقيت شعوراً بالرضا إعلامياً وجماهيرياً.

وجاء في بيان الرابطة: "تتوجه رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب رابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في الدوري العام، ونهائي كأس الرابطة موسم 2023 - 2024، وذلك طبقا للسعة الإستيعابية لكل ملعب".

البداية 5 آلاف مشجع

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قررت منع الحضور الجماهيري في المدرجات منذ ما يقرب من 12 عاماً، وتحديداً في فبراير عام 2012 عقب حادثة ستاد بورسعيد الشهيرة، والتي تعد أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية والعربية، فقد لقي 74 مشجعاً مصرعهم عقب مبارة المصري البورسعيدي والنادي الأهلي.

مؤشر للإستقرار الأمني

وفي إطار رغبتها في إعادة الجماهير بصورة تدريجية، وإن كان الأمر قد استغرق سنوات طويلة، فقد قررت السلطات المصرية إعادة 5 آلاف مشجع للمدرجات، ثم 10 آلاف فيما بعد، وبالأمس تقرر رفع العدد إلى 20 ألفاً، وهي خطوة لقيت ارتياحاً جماهيرياً، وتحمل مؤشراً على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.



