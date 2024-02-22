مانشستر: تعرّض ظهير مانشستر يونايتد لوك شو لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وقال يونايتد في بيان "تعرض لوك شو لإصابة عضلية وسيغيب لفترة طويلة". وتابع "لا تزال هناك حاجة لمزيد من التقييم لتحديد مدى خطورة الإصابة، لكننا نتوقع أن يغيب لبضعة أشهر".

وخرج المدافع الدولي من الملعب جراء تعرضه للاصابة في الدقيقة 45 من الشوط الاول في الفوز على لوتون تاون 2 1 الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين.

ودخل شو (28 عاما) بسباق مع الزمن لاستعادة لياقته للانضمام إلى تشكيلة "الأسود الثلاثة" في الاستحقاق القاري في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وشارك شو الذي عاد إلى صفوف "الشياطين الحمر" في كانون الثاني (يناير) بعد شهر من الغياب بسبب الاصابة أيضاً، في 15 مباراة فقط في جميع المسابقات خلال موسم 2023 2024.