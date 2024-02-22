طوكيو: يواجه بطل السومو الياباني هاكوهو تخفيضاً محرجاً في رتبته التدريبية، بعد اتهام تلميذه بالاعتداء جسدياً على مصارعين آخرين، بحسب ما ذكرت الصحف المحلية.

وهاكوهو الذي أحرز لقب 45 دورة قياسية قبل اعتزاله في عام 2021، معرّض للغرامة وخفض رتبته إلى أدنى مستوى بين كبار السومو، لاخفاقه في السيطرة على سلوك المصارع هوكوسيهو، بحسب ما أضافت التقارير.

بعد الفصل والتوصية بالاعتزال، يُعدّ تخفيض الرتبة من أخطر العقوبات لدى كبار السومو.

ويُزعم ان هوكوسيهو (22 عاماً و2.04 م) لكم زملاءه في الفريق وسرق منهم الأموال.

وسيناقش الاتحاد الياباني للسومو توصية باعتزال هوكوسيهو لهذه الرياضة القديمة، في اجتماع طارئ لمجلس إدارته الجمعة.

كما سيبت المجلس في قرار معاقبة هاكوهو، الذي أبلغ لجنة امتثال الأربعاء انه لم يكن على علم بتصرفات هوكوسيهو، بحسب تقارير صحافية.

وتولى هاكوهو (38 عاماً)، المونغولي المولد، قيادة فريقه الذي يحمل اسم مياجينو في تموز (يوليو) 2022.

وُلد هوكوسيهو أيضاً في مونغوليا وانتقل إلى اليابان في طفولته. أشارت الصحف المحلية الى انه مستعد لقبول التوصية بالاعتزال. انسحب من آخر بطولة للسومو في كانون الثاني (يناير)، خلال اليوم السادس من المنافسات، بسبب اصابة في ركبته.

وشوّهت فضائح العنف عالم السومو في السنوات الأخيرة. في تموز (يوليو) الماضي، ندّد أحد المصارعين السابقين بالمعاملة السيئة خلال ثماني سنوات في هذه الرياضة، بسبب العنف الجسدي والتنمّر المنتظم.