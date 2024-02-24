الدوحة: حرم الروسي كارن خاتشانوف المصنّف 17 الشاب التشيكي ياكوب مينشيك من فرصة أن يُصبح عاشر أصغر لاعب يُحقق لقب إحدى دورات الـ"ايه تي بي"، عندما تغلب عليه 7 6 (12/14) و6 4 السبت في المباراة النهائية لدورة الدوحة الدولية في كرة المضرب.

وتوّج خاتشانوف (27 عاماً) بلقبه السادس في مسيرته الاحترافية على حساب مينشيك (18 عاماً و5 أشهر) الذي أصبح أصغر لاعب في جولة المحترفين يبلغ النهائي منذ الإسباني كارلوس ألكاراس في دورة أوماغ الكرواتية قبل ثلاثة أعوام.

وكان خاتشانوف خرج من نصف نهائي دورة مرسيليا الفرنسية بخسارته أمام البلغاري غريغور ديميتروف قبل أسبوعين، كما ودّع بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، من ثمن النهائي عقب خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر المتوّج باللقب الشهر الماضي.