الدوحة: تأهل اللاعب البريطاني المخضرم أندي موراي إلى الدور الثاني لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، بتغلبه على نظيره الفرنسي ألكسندر مولر بمجموعتين دون مقابل الثلاثاء.

ففي منافسات اليوم الثاني للدور الأول الرئيسي من البطولة المقامة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش نجح موراي (36 عاما) المصنف الـ 50 عالمياً، والفائز بلقب قطر عامي 2008 و2009، في تخطي عقبة منافسه الفرنسي (27 عاما)، والمصنف الـ 75 عالميا بواقع 6 ـ 1 و7 ـ 6.

وأعرب البريطاني أندي موراي في تصريحات له عقب الفوز عن سعادته بوصوله إلى الدور الثاني من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، بعد تغلبه على الفرنسي مولر بمجموعتين دون رد، وأكد أنه لا يزال يشعر بالمزيد من الرغبة في المنافسة والمشاركة في البطولات، وتطوير مستوى أدائه ومقارعة أفضل اللاعبين في العالم.

وحول أدائه في الشوط الفاصل من المجموعة الثانية، قال مواري إنه لم يقدم المستوى المأمول خلال ذلك الشوط، وأنه لعب فقط نقطة أو نقطتين جيدتين، وأوشك على إهدار فرصته خلاله، مضيفا أنه كان يواجه صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة في ظل الإصابات المتكررة، التي كان يتعرض لها، وفي ظل تقدمه في السن وتفرغه لعائلته.

ومضى يقول: "يعد قرار العودة للملاعب في حد ذاته قرارا صعبا، خاصة بعد التوقف لفترة طويلة".

مستويات الجيل الجديد

عن مستويات الجيل الجديد من لاعبي التنس، قال مواري: إن جيل ميدفيديف وتسيتسيباس وزفيريف لم يكن محظوظا، فقد كان عليهم مواجهة كل من روجر ورفاييل نادال ونوفاك دجوكوفيتش في قمة مستوياتهم، مؤكدا أنه يعرف ما الذي تعنيه صعوبة الفوز بالألقاب الكبرى في وجود هذه الأسماء.

وأشاد مواري بمستوى الجيل الأصغر من اللاعبين، الذي يضم كلا من ألكاراز وسينر، لكنه أشار إلى أن انتصاراتهم قد تحققت في ظل اعتزال روجر وابتعاد نادال عن الملاعب لفترة طويلة، بالإضافة إلى تقدم نوفاك في السن، حيث يبلغ من العمر الآن 37 عاما، ومن الطبيعي أن يتأثر مستواه بعامل السن، مما صب في مصلحة هؤلاء اللاعبين.