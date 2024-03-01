لوس انجليس : تعملق ستيفن كوري بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة ليقود غولدن ستايت ووريرز الى فوز كبير على حساب مضيفه نيويورك نيكس بنتيجة 110 99 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس.

وكان كوري في وضع مثالي قبل عطلة "كل النجوم، لكنه سدّد بنسبة 31.5 في المئة فقط في المباريات الثلاث الاخيرة، بما فيها نسبة غير معتادة من 21.6 في المئة من خط الثلاثيات.

وبعد ان انهى النصف الاول من المباراة امام واشنطن ويزاردز بعدم تسجيله اي تسديدة من اصل سبع محاولات، استعاد كوري شهيته الهجومية وسجّل 11 نقطة مع سبع متابعات بمفرده في الربع الاول.

وأسهم الى جانبه ايضا الكونغولي جوناثان كومينغا بـ 27 نقطة لمصلحة غولدن ستايت.

وسجّل جالن برونسون 27 نقطة لنيكس الذي قلّص الفارق الى أربع نقاط في الربع الرابع لكنّه لم يستطع انتزاع التقدم ابدا.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير بعد اللقاء "اعتقد انّ الفريق بأكمله دافع بشكل عالي المستوى الليلة" منوّها بجهود لاعبه موزيس مودي الدفاعية على برونسون "نلعب بثقة حاليا، حققنا بداية قوية وهذا ما أرسى لنا ظروفا مثالية".

من جهة أخرى، قاد اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 111 99.

وسجّل انتيتوكونمبو 24 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف مالك بيزلي 19 نقطة بينها خمس ثلاثيات لباكس الذي عزّز سلسلة انتصاراته الى اربع مباريات.

وقاد الموهبة الفرنسية فيكتور ويمبانياما فريقه سان انتونيو سبيرز لوضع حدّ لسلسلة من خمس هزائم متتالية من خلال الفوز على اوكلاهوما سيتي ثاندر أحد ابرز فرق المنطقة الغربية هذا الموسم بنتيجة 132 118.