لندن : خرج ليفربول من عنق الزجاجة ضد نوتنغهام فوريست عندما سجل له مهاجمه الاوروغوياني البديل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع السبت في المرحلة السابعة والعشرين من البريميرليغ.

ورفع ليفربول رصيده الى 63 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي بطل المواسم الثلاثة الماضية والذي يستضيف جاره مانشستر يونايتد الاحد في مباراة ديربي المدينة.

يذكر أن ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في لقاء قمة في العاشر من الشهر الحالي.

غيابات مؤثرة

استمر غياب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول بداعي الاصابة بالاضافة الى حارس مرماه البرازيلي اليسون بيكر ومدافعه ترنت الكسندر ارنولد.

وفك ليفربول بالتالي عقدة استمرت طويلا في ملعب سيتي غراوند حيث فشل في الفوز في اخر 13 زيارة له في مختلف المسابقات المحلية، وكان اخر فوز له في تشرين الأول (اكتوبر) عام 1984.

نونيز 10 في 25

كان ليفربول الفريق الاكثر استحواذا على الكرة لكن من دون فعالية على مرمى نوتنغهام فوريست، حتى تمكن نونيز من تسجيل الهدف القاتل للريدز في الدقيقة 99، ليحافظ لليفربول على آماله في الحصول على لقب الدوري، بتعويذة "نونيز 99"، وهو الهدف العاشر للنجم الاوروجوياني في خلال 25 مباراة حتى الآن.