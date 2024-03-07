لوس انجليس : نفض النجم ستيفن كوري غبار الخسارة المذلة لفريقه غولدن ستايت ووريرز أمام بوسطن سلتكيس الأحد وقاده بتسجيله 29 نقطة للفوز على ضيفه ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 125 90 الأربعاء، وذلك ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

ومُني ووريرز بخسارة تاريخية بعدما سقط أمام سلتيكس صاحب أفضل سجل في الدوري ومتصدر الشرقية بفارق 52 نقطة (140 88).

لكن ووريرز المتوج بطلاً للدوري 7 مرات استعاد هيبته وخاض مباراة ثأرية أمام باكس الذي يقدم مستويات رائعة في الفترة الاخيرة على ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو.

ولم يذق باكس طعم الخسارة منذ انتهاء مباراة أول ستار (كل النجوم) محققا 6 انتصارات توالياً بفضل دفاعه القوي، قبل أن يسقط أمام ووريرز.

ضرب ووريرز بقوة منذ البداية فسجل 40 نقطة في الربع الاول، وأضاف 38 في الثاني ليتقدم 78 58 عند الاستراحة. وبرغم تفوق باكس في الربع الثالث (23 15)، إلا أن أصحاب الارض سيطروا على الربع الاخير وسجلوا 32 نقطة ومنعوا خصهم من تسجيل أكثر من 9 نقاط.

وحصل كوري على مساندة من زميله الشاب الكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا صاحب 20 نقطة، فيما أضاف البديل ترايسي جاكسون ديفيس 15 نقطة.

وبرز في صفوف الخاسر، أنتيتوكونمبو برصيد 23 نقطة، وأضاف داميان ليلارد وبوبي بورتيس 20 نقطة لكل منهما.

وحقق ووريرز فوزه الـ 33 مقابل 28 هزيمة هذا الموسم ليتقدم إلى المركز التاسع في المنطقة الغربية، فيما حافظ باكس على مركزه الثاني في الشرقية (41 22).

ورفع أورلاندو ماجيك سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 5 مباريات بفوزه على مضيفه واشنطن ويزاردز 119 109.

وتألق في صفوف الفائز الذي تأخر بفارق 21 نقطة في احدى فترات الربع الثاني قبل أن يخرج منتصرا، الثنائي الالماني فرانتس فاغنر وباولو بانكيرو فسجل الاول 28 نقطة والثاني 25.

في المقابل، مُني ويزاردز صاحب أسوأ سجل في الدوري (9 53) بخسارته الـ 16 توالياً ليعادل أطول سلسلة هزائم للفريق.

وقلب لوس أنجليس كليبرز تأخره بفارق 20 نقطة في الربع الثاني إلى فوز على هيوستن روكتس 122 116.

وقاد كواهي لينارد هجوم كليبرز بتسجيله 28 نقطة، وساهم بول جورج وجيمس هاردن بـ 21 نقطة لكل منهما.

وفي وقت احتفل كليبرز بالفوز، كان جاره اللدود ليكرز يمنى بخسارة أمام ساكرامنتو كينغز 120 130.

وفشل ليكرز في الحدّ من خطورة ديأرون فوكس تحت سلته فسجل 44 نقطة، وأضاف البديل ماليك مونك 26.

وعانى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز من خسارة جديدة بغياب نجميه المصابين جويل إمبيد وتايريز ماكسي وجاءت أمام ممفيس غريزليز 109 115.

وبدوره، افتقد غريزليز لنجميه جا مورانت وديسموند باين، غير أنّ جارين جاكسون صاحب 30 نقطة والبديل جايك لارافيا الذي سجل 19 نقطة عوضا هذه الغيابات.