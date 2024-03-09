مدريد: أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن موعد إقامة مباراة الكلاسيكو الذي يترقبه الملايين حول العالم، والذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني من الدوري الإسباني، وتقرر للمباراة موعداً الأحد الموافق 21 نيسان (أبريل) المقبل، وينطلق الكلاسيكو في الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

وتقام المباراة وفقاً لهذا الموعد ضمن مباريات الأسبوع 32 من الدوري الاسباني، وهي المباراة الثالثة بين الريال والبارسا الموسم الحالي 2023-2024.

وكانت مباراة الدور الأول من الدوري الإسباني قد انتهت بفوز ريال مدريد 2-1، أما المواجهة الثانية في نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، فقد شهدت فوزاً كبيراً للفريق المدريدي على حساب منافسه الكتالوني بنتيجة 4-1.