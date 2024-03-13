لاهاي : اعتقلت السلطات الامنية في دبي المهاجم الدولي السابق الهولندي كوينسي بروميس بناء على مذكرة من بلده الام تطالب بتسليمه عقب ادانته الشهر الماضي بتهمة تهريب الكوكايين، وذلك حسب ما أعلن المدّعون الهولنديون الاربعاء.

وأشار الادعاء إلى أن المهاجم البالغ 32 عامًا والصادرة بحقه مذكرة اعتقال دولية، كان قيد الإقامة الجبرية منذ بداية آذار (مارس) وفقًا للعديد من وسائل الإعلام، في فندق فخم في دبي بتهمة خرقه للقوانين المحلية.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن بروميس اعتقل هذه المرة بناءً على طلب موجه إلى السلطات القانونية في جميع أنحاء العالم و"وُضع رهن الاحتجاز بفضل جهود السلطات" في هولندا والإمارات، وأن "هولندا ستطلب تسليم" بروميس.

وسبق ان أصدرت محكمة هولندية حكما على بروميس الذي كان يدافع عن ألوان نادي سبارتاك موسكو الروسي أثناء اعتقاله بالسجن لمدة ست سنوات في 14 شباط (فبراير) بتهمة تهريب أكثر من طن من مادة الكوكايين إلى هولندا.

روسيا رفضت تسليمه

وخوفاً من اعتقاله من قبل الشرطة المحلية، لم يتوجه اللاعب الذي خاض 50 مباراة دولية مع المنتخب البرتقالي وسجل 7 أهداف، إلى المحكمة في هولندا لسماع الحكم الصادر بحقه، في حين رفضت روسيا تسليمه.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية العامة "نوس"، نقلاً عن وسائل إعلام روسية، أنه تم القبض على بروميس في مطار دبي في الأول من آذار (مارس) جراء فراره بسبب حادث سير، وليس بناءً على طلبٍ هولندي بتسليمه.

إقامة جبرية في فندق فخم

وشارك بروميس بمعسكر تدريبي مع سبارتاك في دبي، وفي حين عاد باقي أعضاء الفريق إلى روسيا، أُلقي عليه القبض ونُقل إلى مركز الشرطة وفقا لـ "نوس". انتقل إلى فندق فخم تحت الإقامة الجبرية، وفقًا للعديد من وسائل إعلام.

وأُدين المهاجم بلعب "دور حاسم" بمساعدة شريك في تهريب 1363 كيلوغراما من مادة الكوكايين من البرازيل عام 2020، عبر ميناء أنتويرب البلجيكي إلى هولندا.

كما حُكم على بروميس الذي دافع أيضاً عن فريق أياكس أمستردام، بالسجن لمدة 18 شهرًا في قضية أخرى بعد ان قام بطعن ابن عمه بسبب قلادة مسروقة في عام 2020.