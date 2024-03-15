انديان ويلز (الولايات المتحدة): ضرب كل من الاسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثاني عالميًا وحامل اللقب والايطالي يانيك سينر الثالث وبطل أستراليا المفتوحة موعدا مرتقبا بينهما في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب إثر تجاوزهما السهل لمواجهتي الدور ربع النهائي الخميس.

وحقق سينر المصنف ثالثاً عالمياً الخميس انتصاره التاسع عشر توالياً وبلغ الدور نصف النهائي بفوزه السهل على التشيكي ييري ليهيتشكا 6 3 و6 3.

واستهل سينر (22 عاماً) المتوج هذا العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، سلسلة انتصاراته في كأس ديفيس العام الماضي، واتبعها بـ 16 فوزا توالياً في العام الحالي.

ومنذ فوزه بباكورة ألقابه الكبرى في ملبورن حيث اسقط الصربي نوفاك ديوكويفيتش في نصف النهائي في طريقه لرفع الكأس، توّج سينر أيضاً بلقب دورة روتردام الهولندية.

وهيمن الإيطالي على مباراته مع ليهيتشكا، وكسر باكرا ارسال منافسه في المجموعتين كلتيهما ودافع بنجاح عن فرصة كسر ارساله الوحيدة في المباراة.

قال سينر "أنا سعيد جداً لأن الظروف المناخية في الملعب كانت مختلفة. في الصباح كان الجو عاصفاً وفي المجموعة الأولى كان من الصعب التعامل مع الموقف".

وتابع مثنياً على منافسه "هو لاعب مذهل ويتمتع بإمكانات هائلة، لذلك كنت على علم بكل نقطة ذكرتها".

ألكاراس يتخطى زفيريف و"غزو النحل"

وفي المباراة الثانية، تعرّض ألكاراس (20 عامًا) للدغة على الجبين وأجبر على ترك الملعب بشكل مؤقت بسبب "غزو النحل" خلال مواجهته في الدور ربع النهائي امام زفيريف، بعد شوطين فقط من انطلاق المباراة.

وتوقفت المباراة لحوالى ساعتين لكنه لم يواجه اي عقبة لتحقيق فوز سهل على حساب الالماني 6 3 و6 1 بعد استئنافها، ليثأر من خسارته امام زفيريف في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال ألكاراس بعد المباراة "بالتأكيد هي المباراة الأكثر غرابة التي خضتها في مسيرتي".

وتابع "اعتقدت أنه كان مجرد عدد قليل منهم، وليس الكثير".

وأردف "لكنني رأيت السماء وكان هناك الآلاف والآلاف يطيرون، وعلق بعضهم في شعري، وكانوا يتجهون صوبي. كان الأمر جنونيًا.

وأضاف "حاولت الابتعاد عنهم، لكن ذلك كان مستحيلاً".

وعاد اللاعبان بعد فترة توقف للاحماء، على الرغم من انّ الكاراس أصرّ على ان يقوم النحال بإزالة النحل المتجمع حول كرسي اللاعب واغراضه.

وأوضح ألكاراس "لن اكذب، اخاف قليلا من النحل".

وابدى النجم الاسباني سعادته بالاداء الذي قدمه بمواجهة زفيريف صاحب الارسالات القوية "لقد أعدت كل كرة. اعتقد انّها كانت من افضل مبارياتي في هذا المجال خلال مسيرتي في التنس".

ويلتقي في المواجهة الاخرى من الدور نصف النهائي الروسي دانييل مدفيديف الرابع والاميركي تومي بول السابع عشر.

وكان مدفيديف حجز مكانا لنفسه في دور الاربعة بفوزه على الدنماركي هولغر رونه السابع 7 5 و6 4، بينما تخطى بول النروجي كاسبر رود 6 2 و1 6 و6 3.

نهائي ممكن بين شفيونتيك وغوف؟

ولدى السيدات، تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالميًا الى الدور نصف النهائي من دون ان تخوض المباراة كاملة بعد إنسحاب منافستها الدنماركية كارولين فوزنياكي بسبب اصابة في القدم.

وكانت المباراة شهدت تفوّق فوزنياكي في البداية 4 1، قبل ان تفوز شفيونتيك بستة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الاولى 6 4 ثمّ تتقدم 1 0 في الثاني، قبل ان تتوقف فوزنياكي عن اللعب بسبب اصابة في القدم.

وضربت شفيونتيك موعدا في نصف نهائي مع الاوكرانية ماريا كوستيوك الفائزة على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6 0 و7 5.

ومن جهة أخرى، بلغت الاميركية كوكو غوف دور الاربعة لدورة إنديان ويلز للمرة الاولى اثر تخطيها الصينية يوان يو 6 4 و6 3.

وقالت شفيونتيك عن معاناتها في بداية المباراة "كنت أردت ان اضرب الكرة بشكل أنقى، بصراحة، لانّ المواجهة لم تكن سهلة".

وتابع "حصلت على فرص عدّة، لكن في ظل دفاعها فإنّها تضع الضغط على منافساتها".

وتأهلت كوستيوك للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي لإحدى دورات الألف بفوزها على بوتابوفا.

واحتاجت كوستيوك لـ 22 دقيقة فقط لانهاء المجموعة الأولى لصالحها، فيما تقدمت 3 0 في المجموعة الثانية قبل أن تتمكن بوتابوفا من الفوز بأول شوط لها، لتعود وتكسر ارسال منافستها وتحرز ارسالها، لكن عودتها إلى اجواء اللقاء اصطدمت بتصميم الاوكرانية التي حسمت المباراة لصالحها.

من جهة أخرى، اصبحت غوف التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 20 الاربعاء، أصغر لاعبة أميركية تبلغ نصف نهائي إنديان ويلز منذ سيرينا ويليامس عام 2001.

وتخطت غوف ارتكابها 17 خطأ مزدوجا من خلال كسر ارسال منافستها خمس مرات، لتقلب تأخرها 1 3 في المجموعة الثانية الى فوز على المصنّفة 49 عالميا التي احرزت اولى القابها في جولة "دبليو تي ايه" في أوستن قبل أسبوعين.

وقالت غوف "انا سعيدة بتجاوز مباراة اليوم".