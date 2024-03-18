اسطنبول: أكد نادي فنربخشة التركي الاثنين، إنه يفكر في الانسحاب من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعد تعرض لاعبيه لهجوم من جماهير طرابزون سبور، بعد انتصار الفريق خارج أرضه مطلع الأسبوع الحالي، وهي الأحداث التي لقيت حالة من الاستياء على المستويات كافة، وصولاً للفيفا "الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وكانت جماهير طرابزون سبور، قد اقتحمت الملعب واشتبكت مع قوات الأمن ولاعبي فنربخشة، بعد خسارة طرابزون 3 – 2، الأحد الماضي، في مؤشر يؤكد ارتفاع وتيرة العنف في الملاعب التركية خلال السنوات الأخيرة.

اجتماع طارئ

وسوف يعقد النادي التركي (فنربخشة) اجتماعاً طارئاً في 2 نيسان أبريل وفقاً لما قرره مجلس الإدارة الإثنين.

وجاء في البيان :"سوف يكون هناك تقييم لجميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحادث بما في ذلك انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من الدوري الممتاز".

إدانة من الفيفا

دان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الحادث، قائلاً: "العنف في الدوري التركي الممتاز غير مقبول".