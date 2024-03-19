لندن : كشف المالك الشريك الجديد لمانشستر يونايتد البريطاني جيم راتكليف أنه لن يستهدف التعاقد مع نجومٍ أمثال جود بيلينغهام والفرنسي كيليان مبابي في مسعاه لإعادة إحياء "الشياطين الحمر".

وأتمّ رجل الأعمال البالغ من العمر 71 عاماً، عملية الاستحواذ على 25 في المئة من أسهم يونايتد، مقابل نحو 1.3 مليار دولار أميركي. كما سيستثمر 238 مليوناً إضافية لتطوير البنى التحتية للنادي.

ويُتوقّع أن يُبرم النادي تعاقداتٍ كبيرةٍ بقيادة راتكليف، خاصةً في ظل معاناة الفريق في الموسم الثاني للمدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يحاول إنقاذ الموسم من بوابة كأس انكلترا حيث تأهّل إلى نصف النهائي ليلاقي كوفنتري سيتي من تشامبيونشيب.

ويغيب لقب الدوري عن "الشياطين الحمر" منذ عام 2013، ويحتل الفريق المركز السادس راهناً بفارق ست نقاط عن توتنهام الخامس وتسعٍ عن أستون فيلا الرابع.

وقال الملياردير راتكليف في حديثٍ لبودكاست "سايكلين كلوب" بعد سؤاله ما إذا كان سيحاول التعاقد مع بيلينغهام من ريال مدريد الإسباني "إنه لاعبٌ رائع. ليس المكان الذي نُركّز عليه، الحل لا يكمن بصرف الكثير من الأموال على عددٍ قليلٍ من اللاعبين الرائعين".

وأضاف "لقد فعلوا ذلك، إذا نظرت إلى الأعوام العشرة الماضية، فقد صرفوا الكثير من الأموال على عددٍ من اللاعبين الرائعين".

الإدارة الفنية والإدارية أولاً

وتابع راتكليف الذي يُشجّع يونايتد منذ صغره "أول شيء نحتاج أن نقوم به هو التعاقد مع الأشخاص المناسبين في الإدارتين الفنية والإدارية".

وأردف "كما التأكّد من التوظيف الصحيح، فهذا جزء ضروريّ من كرة القدم اليوم".

وأعُطيَ راتكليف في الحديث خيار التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان أو النجم الأول في عالم رياضة الدراجات الهوائية، السلوفيني تادي بوغاتشار لفريقه إنيوس.

جاوب "أفضّل التعاقد مع مبابي المستقبليّ بدلاً من صرف مبلغٍ هائلٍ لشراء النجاح".

أضاف "ليس من الذكاء التعاقد مع مبابي. يُمكن لأي شخصٍ أن يُدرك ذلك. الأمر الأكثر تحدياً بالنسبة لنا هو البحث عن مبابي المستقبليّ أو بيلينغهام المستقبليّ أو روي كين المستقبليّ".