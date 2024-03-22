ليون: أكّد يوليان ناغلسمان أن المخضرم مانويل نوير سيبقى الحارس الأوّل لمنتخب ألمانيا في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تحتضنها بلاده، على الرغم من عدم لعبه أي مباراة دولية منذ نهائيات كأس العالم 2022.

وردّ ناغلسمان على سؤال حول ما إذا كانت إصابة نوير (37 عاماً) الأخيرة جعلته يُفكّر مرّتين بخياره الأوّل في حراسة المرمى، بـ"لقد اتُّخذ القرار".

وأبلغ المدرب حارس مرمى بايرن ميونيخ وبديله مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني بقراره.

وسيشارك تير شتيغن في المباراة الودية لـ"دي مانشافت" أمام فرنسا السبت في ليون، عقب إصابة نوير بتمزق عضلي في ساقه اليسرى خلال التمارين الأربعاء.

وأضاف ناغلسمان "تعرّض نوير للإصابة، لكنّه مجرّد تمزّقٍ بسيط. لن يغيب عن الرياضة لثمانية أشهر. (سيغيب) لعشرة أيام ومن بعدها سيكون هناك إمكانية لعودته".

وتابع "نحن محظوظون لأننا نملك حارساً ثانياً بإمكانيات استثنائية سيكون قادراً على لعب المباراتين (أمام فرنسا السبت وهولندا الثلاثاء)".

وشارك نوير بقميص المنتخب الوطني للمرة الأخيرة في كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يتعرّض لكسر في قدمه أثناء ممارسته رياضة التزلج، ما أبعده عن الملاعب لسنة تقريباً.