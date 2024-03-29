برلين : اعترف الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، أنّ التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم، الاسباني شابي الونسو، "أمر مستحيل على الارجح".

ويُعد ألونسو الذي لعب لثلاثة سنوات في صفوف النادي البافاري كلاعب، الهدف الاول لبطل الدوري الالماني لخلافة توماس توخل الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم.

ويتصدر ليفركوزن بقيادة ألونسو ترتيب البوندسليغا بفارق عشر نقاط عن بايرن قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم، ويبدو قريبا فوق العادة للظفر بباكورة ألقابه.

بلا هزيمة في 38 مباراة

ويملك ليفركوزن سجلا خاليا من اي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات، فبلغ ايضا نصف نهائي الكأس المحلية وربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، محققا في هذه الفترة 34 فوزا مقابل 4 تعادلات في 38 مباراة خاضها هذا الموسم.

وفي حديثه الى التلفزيون البافاري، اكدّ هونيس رغبة بايرن بالتعاقد مع ألونسو، لكنه توقع ان يبقى الاخير في ليفركوزن بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال "سوف نرى ما إذا كان بمقدورنا ضمه هذا العام. سيكون الامر صعبا، إن لم يكن مستحيلا على الارجح".

واضاف هونيس انّ بطل الدوري الالماني في المواسم الـ 11 الاخيرة يكن تقديرًا كبيرًا لألونسو.

وتابع "(ألونسو) يميل أكثر للبقاء في باير ليفركوزن في ضوء نجاحاتهما الحالية، لأنه لا يريد أن يتركه وراءه".

وأردف "يمكننا القول انه بعد ان يحقق ربما النجاح معه لعامين او ثلاثة، قد يصبح الامر اسهل على الارجح لاستمالته من هناك".