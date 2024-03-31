مدريد : قاد البرازيلي رودريغو ريال مدريد إلى الفوز على ضيفه أتلتيك بلباو 2 - 0 بتسجيله هدفي المباراة الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

سجّل المهاجم الدولي الهدف الأوّل بعد ثماني دقائق على بداية المباراة قبل أن يحسم النتيجة في الدقيقة 73.

وحقق ريال المطلوب قبل مواجهته المرتقبة مع ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في التاسع من نيسان (أبريل) ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعاد "الملكي" الفارق مع ملاحقه برشلونة إلى ثماني نقاط قبل ثماني مباريات على ختام الدوري، علماً أنهما سيتواجهان في 21 نيسان (أبريل) في مباراةٍ قد تكون حاسمة لريال للتتويج بلقبه الـ36.

في المقابل، توقّف رصيد بلباو عند 56 نقطة في المركز الرابع، وقد يخسر مركزه لصالح أتلتيكو مدريد (55) الذي يلعب مع مضيفه فياريال الاثنين في ختام المرحلة.

مجهود فردي من رودريغو

ولم يُمهل البرازيلي رودريغو الضيوف أكثر من ثماني دقائق ليفتتح التسجيل بمجهودٍ فردي، بعدما انطلق على الجهة اليسرى ودخل مسدداً كرةً رائعة من على مشارف منطقة الجزاء إلى يسار الحارس (8).

وتلقّى بلباو ضربةً ثانيةً بإصابة مدافعه داني فيفيان ليشارك يراي ألفاريس بدلاً منه (25).

وحاول الألماني توني كروس تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة ارتطمت بالدفاع ووصلت سهلة بين يدي جولين أغيريزابالا (33).

وكاد الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي أن يُسجّل بطريقة رائعة من خارج المنطقة أيضاً، لكن أغيريزابالا تصدى لتصويبته (39).

وجرّب الفرنسي أوريليان تشاوميني حظّه بعدما ارتقى فوق المدافعين وتابع برأسه ركنية نفذها كروس، لكنها مرّت إلى جانب القائم الأيمن (44).

وأراد المغربي براهيم دياس أن يحسم النتيجة سريعاً في الشوط الثاني إلا أن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن (48).

وجاءت المحاولة الخطيرة الأولى للضيوف عبر الغاني إيناكي ويليامس بتصويبة قوية من الزاوية اليمنى، بيد أن الحارس الأوكراني أندري لونين تصدى لكرته (51).

وحسم رودريغو النتيجة بعدما استلم كرةً من الإنكليزي جود بيلينغهام، فراوغ مدافعاً وسدد على يمين الحارس (73).

حاول ويليامس تقليص الفارق بتصويبة من خارج المنطقة مرّت إلى جانب القائم الأيسر (78).