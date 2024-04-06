واشنطن: أنقذت الأميركية المصنفة أولى جيسيكا بيغولا أربع كرات لحسم المباراة وتغلّبت على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا حاملة لقب بطولتين كبريين، لتبلغ نصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب الجمعة.

أهدرت بيغولا أربع كرات كانت ستمنحها الفوز على الأرض الترابية، قبل أن تحرم أزارنكا بنفس السيناريو وتحسم النتيجة بصعوبة بالغة 6 4، 3 6، 7 6 (9 7) في ساعتين و36 دقيقة.

قالت بيغولا التي لم تفز في مسيرتها بأي دورة على أراض ترابية "كانت افعوانية عاطفية. المباراة بأكملها هكذا. كنت ألعب جيداً ثم أحبطت، لم انجح بكسر الارسال في المجموعة الثانية فيما هي رفعت من نسقها".

تابعت اللاعبة التي بلغت هذا الموسم نصف النهائي في أديلايد وسان دييغو "كنت قادرة على العودة في الثالثة، لكن واجهت صعوداً وهبوطاً. في النهاية اشتدت الرياح فجاءت النقاط غريبة. عندما تكون الرياح قوية تلعب بأعصابك وأنا سعيدة للتأهل".

بلغت آخر مرة مباراة نهائية في بطولة دبليو تي ايه الختامية للموسم الماضي في تشرين الثاني (نوفمبر) وحققت آخر ألقابها الأربعة في سيول في تشرين الأول (أكتوبر).

تلاقي بيغولا في المربع الأخير الروسية داريا كاساتكينا الرابعة والتي كافحت للتغلّب على الرومانية جاكلين كريستيان 6 7 (4 7)، 6 2، 6 3 بعد ساعتين و42 دقيقة.

وخاضت حاملة لقب دورة ميامي للألف الأميركية دانييل كولينز مبارتين الخميس لتبلغ ربع النهائي حيث اقصت البلجيكية إليز مرتنز المصنفة حادية عشرة 6 3، 6 4، رافعة رصيدها إلى 11 فوزاً متتالياً.

كولينز التي اقصت حاملة اللقب التونسية أنس جابر ومواطنتها سلون ستيفنز، تلاقي اليونانية ماريا ساكّاري الثالثة والفائزة على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6 2، 6 4.