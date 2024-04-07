اسطنبول: شهد نهائي كأس السوبر التركي فضيحة كروية جديدة، بعد انسحاب فناربخشة، بعد بداية اللقاء بـ 50 ثانية فقط، أمام منافسه التاريخي غلطة سراي، وهو انسحاب مخطط له قبل بدء المواجهة، وجاء ذلك في ظل استمرار فضائح الكرة التركية التي يسيطر عليها العنف والتعصب الجماهيري، وقرارات إدارات الأندية المثيرة للجدل.

واستضاف ملعب شانلي أورفا 11 نيسان مباراة غلطة سراي ضد فناربخشة في نهائي السوبر التركي الأحد، قبل أن تُلغى المباراة بعد بدايتها بثواني قليلة، وفقاً لما نشره "365scores".

وكان نادي فناربخشة قد أعلن في وقت سابق أنه اتخذ قرارًا بالانسحاب من مباراة نهائي السوبر، وذلك على خلفية تعرض لاعبيه للهجوم من المشجعين في مباراة طرابزون سبور بالدوري التركي.

قبل أن يتخذ فناربخشة قراره بالمشاركة في السوبر بفريق تحت 19 عاما بالنادي، وهو ما حدث بالفعل، لكن لاعبي الفريق تركوا أرض الملعب بعد 50 ثانية فقط من بدايتها عقب تسجيل غلطة سراي الهدف الأول في اللقاء بعد إشارة من أحد إداري النادي بالانسحاب.

وهو ما جعل الحكم ينهي المباراة بشكل فوري معتمدا فوز غلطة سراي بنتيجة 3-0 وفوزه باللقب على خلفية انسحاب لاعبي فناربخشة من اللقاء.

وكانت مباراة نهائي السوبر التركي قد سبق وألغيت في المملكة العربية السعودية الذي كان من المقرر لها أن تقام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.