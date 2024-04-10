باريس : صبّ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي الزيت على النار قبل مواجهة فريقه السابق برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الاربعاء، معتبراً نفسه بأنه يجسد فلسفة النادي الكاتالوني اكثر من مدربه الحالي تشافي هرنانديس.

وفي رد على سؤال عمّن يمثل الفكر الكروي لبرشلونة أكثر هو او تشافي خلال المؤتمر الصحافي المخصص للمباراة الثلاثاء قال انريكي بلا تردد "انا بالتأكيد وهذا رأيي. انظروا الى الاحصائيات، الاستحواذ على الكرة، الاهداف، الضغط، الالقاب، الكؤوس. الارقام هناك ولا مجال للنقاش. انا أجسد بطريقة افضل برشلونة على الرغم من ان البعض يعتقد العكس".

وأردف "لا اعرف تشافي كمدرب، فقط اعرفه لانه كان احد زملائي في الفريق ثم احد اللاعبين في فريقي (عندما اشرف على تدريب برشلونة)".

أما تشافي فوصف انريكي بأنه "حقا مدرب رائع".