إيلاف من لندن: نجح ريال مدريد "الملكي" وكذلك مان سيتي "البلو مون" في تحقيق الفوز محلياً في الدوري الاسباني والدوري الإنكليزي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما الأربعاء لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، وجاءت رسالة الريال للسيتي "مخيفة"، بينما يمكن وصف الرسالة التي بعث بها غواريولا لأنشيلوتي بالمخيفة عطفاً على ما قدمه كل منهما محلياً في بطولتي الدوري باسبانيا وانكلترا.

ريال مدريد حقق الفوز خارج معقله على ريال مايوركا 1- 0 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني، ضامناً أقله الإبقاء على فارق النقاط الثماني الذي يفصله عن غريمه برشلونة.

ويدين فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالفوز الرابع والعشرين في الدوري هذا الموسم الى الفرنسي أوريليان تشواميني الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة رائعة، رافعاً رصيد النادي الملكي الى 78 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن برشلونة، بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه قادش لاحقاً السبت.

وسيكون بانتظار ريال مهمة شاقة الأربعاء في إنكلترا بعد اكتفائه بالتعادل على أرضه مع مانشستر سيتي حامل اللقب 3 - 3 في ذهاب ربع النهائي، لاسيما بعد الذي حصل الموسم الماضي حين تعادل الفريقان في نصف النهائي 1 - 1 في مدريد، قبل أن يتلقى النادي الملكي هزيمة مذلة إياباً في مانشستر 0 - 4.

السيتي لا يخسر في الأبطال

واستناداً الى ما ينتظره الأربعاء ضد فريق لم يخسر في عقر داره في آخر ثلاثين مباراة في دوري الأبطال منذ عام 2018 وفي 41 مباراة ضمن جميع المسابقات، قرر أنشيلوتي إجراء خمسة تبديلات على التشكيلة التي واجهت سيتي ذهاباً، مبقياً البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والألماني توني كروس والفرنسي إدواردو كامافينغا وداني كارفاخال على مقاعد البدلاء التي شهدت وجود المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو العائد بعد غياب طويل جداً بسبب الإصابة (شارك في الثواني الأخيرة).

وأجرى أنشيلوتي هذه التبديلات رغم أهمية تجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي حين سقط فريقه على أرض مايوركا 0 - 1، لاسيما أن النادي الملكي سيستضيف برشلونة الأحد المقبل، مباشرة بعد زيارته الشاقة جداً الى استاد الاتحاد، ولكنه نجح في الحصول على 3 نقاط مهمة ليبقى متصدراً الليغا.

خماسية محلية للسيتي

من ناحيته وضع مانشستر سيتي حامل اللقب أرسنال وليفربول تحت الضغط وتربع موقتاً على صدارة الدوري الإنكليزي، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه لوتون تاون الثامن عشر 5 - 1 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين.

وبمعنويات العودة من العاصمة الإسبانية بالتعادل مع ريال مدريد 3 - 3 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال ما يجعله في موقع قوة للقاء الإياب الأربعاء، لم يجد سيتي صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الثالث توالياً والثاني والعشرين هذا الموسم، محافظاً على سجله المميز على أرضه حيث لم يذق طعم الهزيمة للمباراة الحادية والأربعين توالياً في جميع المسابقات.