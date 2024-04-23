إيلاف من الرياض: حسمها الزعيم الإماراتي "العين" على حساب الزعيم السعودي "الهلال" في واحدة من أكثر قمم الكرة الخليجية والعربية والآسيوية إثارة، ليتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز 5-4 على الهلال.

كان نادي الهلال هو الطرف الأفضل في قمة الرياض، وحقق الفوز بهدفين لهدف، إلا أنه دفع ثمن الخسارة في مدينة العين برباعية لهدفين في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، وما يحسب لنادي العين أنه قدم مباراة دفاعية جيدة، وشن هجمات مرتدة خطيرة، وظهر الحارس الاماراتي الدولي خالد عيسى بصورة أكثر من رائعة ليمنع نجوم الهلال من حسم المباراة لمصلحتهم.

وبذلك تأهل نادي العين للنهائي الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخه، ليؤكد أنه أفضل من يمثل الكرة الإماراتية خارجياً، وهو النادي الإماراتي الوحيد الذي فاز بدوري أبطال آسيا، حينما حقق اللقب عام 2003، ويسعى لتكرار هذا الانجاز الموسم الحالي بعد انتظار دام 21 عاماً.

وكان الهلال قد تأهل على حساب العين في نسخة 2014، بعدما فاز في مباراة الذهاب 3-0 ثم خسر في لقاء العودة بهدفين مقابل هدف.

وعاد ليكرر نفس السيناريو بإقصاء فريق العين من دوري أبطال آسيا في نسخة 2017، عندما تعادل في لقاء الذهاب سلبيًا وفاز في لقاء العودة 3-0.

وأنهى العين عقدة الهلال في الإدوار الإقصائية، بالإطاحة بالزعيم السعودي لأول مرة في تاريخه من دوري أبطال آسيا، ويخطف بطاقة التأهل للمرة الرابعة فى تاريخه.

أحداث القمة

دخل الهلال المباراة بطريقة حماسية، ليسجل له البرتغالي روبين نيفيز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء سجلها على يمين الحارس خالد عيسى، وساهم هدف روبين نيفيز في إعادة الهلال للمباراة حيث يكفى الفريق هدفًا آخر من أجل العودة في النتيجة للتعادل مع العين والذي فاز في الذهاب 4-2، ولكن أحداث المباراة لم تبتسم للهلال في بقية تفاصيلها.

إريك جناح فريق العين نجح في إدراك هدف التعادل أمام الهلال بشكل سريع بعدما تقدم الزعيم وسط جماهيره عن طريق روبين نيفيز في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وهدف العين تسبب في خلط أوراق القمة، وجعل الزعيم الاماراتي الأقرب للتأهل.

ثم سجل سالم الدوسري قائد فريق الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني لتصبح النتيجة تفوق الهلال على العين بهدفين مقابل هدف.

وأثارت قرارات حكم المباراة حالة من الغضب في صفوف الهلال وكذلك بالنسبة لنادي العين، حيث لم يشعر أي منهما بالرضا عن التحكيم، وسوف يكون لهذا الجدل حضوره عقب القمة التي حسمها العين وتأهل للنهائي القاري للمرة الرابعة في تاريخه.