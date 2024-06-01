الرياض : رغم إخفاقه في الفوز بأي بطولة محليّة منذ انضمامه للنصر السعودي قبل موسم ونصف، يكتسب البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدير واحترام الخصوم قبل الأنصار خصوصا مع تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجّلة في موسم واحد لأكثر الدوريات انفاقاً في تاريخ كرة القدم العربية.

ولأن كرة القدم لعبة جماعية في المقام الأول، فقد أحفق رونالدو في أن يجلب البطولات المحلية لنادي النصر وجماهيره، حيث يواصل المنافس الأزلي والتاريخي "نادي الهلال" احكام قبضته على هذه البطولات، في ظل امتلاكه تشكيلة هي الأكثر انسجاماً وتناغماً في الدوري السعودي، فضلاً عن الاستقرار الفني والإداري الذي يشتهر به الهلال.

وذرف رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات الدموع وظهر متأثرا بشدة الجمعة بعد خسارة فريقه النصر أمام الهلال بركلات الترجيح (4- 5) في نهائي كأس السعودية لكرة القدم.

واكتفى رونالدو، الذي افتتح توافد اللاعبين الأجانب في الدور السعودي حين انضم للنصر مطلع 2023 في صفقة ضخمة، بالفوز بالبطولة العربية التي أقيمت في السعودية الصيف الماضي أمام الهلال بالذات.

لكنّ نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق شاهد الهلال السعودي ومدربه البرتغالي جورجي جيزوس يفوز بالثلاثية المحلية الدوري والكأس السوبر والكأس.

رونالدو مظلوم

وقال الكاتب الرياضي السعودي تركي السهلي لوكالة فرانس برس إنّ "رونالدو قدّم كل ما لديه مع النصر لكنّ الحقيقة أنّ النصر به نواقص كثيرة تجعل رونالدو مظلوما معه".

وتابع أنّ رونالدو "يستحق لاعبين أجانب كبار بجانبه ولاعبين سعوديين على مستوى عال ويستحق أيضا مدربا كبيرا"، في إشارة منه لضعف خبرات المدرب البرتغالي لويس كاسترو مقارنة بجيزوس.

وأقرّ أنّ رونالدو الفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات كان "بحاجة للفوز بكأس السعودية لتدشين بطولاته في تحديه الجديد في المملكة".

إجمالا، خسر رونالدو 7 بطولات من ثمانية شارك بها خلال موسم ونصف.

وقال الناقد الرياضي نعيم تميم الحكيم "لا يمكن أن نلومه العام الماضي لأن الفريق كان ينقصه الكثير وهو كان جديدا على الأجواء".

وتابع "هذا العام دفع ثمن عدم الاستقرار الإداري في النادي وعدم بناء الفريق استنادا على حالته كلاعب عمره 39 عاما".

وفي مركز تجاري في وسط الرياض، مع إعلان فوز الهلال بالكأس وبعد نشوة الاحتفال باللقب، وقف مشجعو الهلال والنصر سويا يصفقون لـ"صاروخ ماديرا" فيما أظهرت الكاميرات زملاءه يحاولون مواساته.

بكاء رونالدو

وقال مازن الغامدي، وهو مشجع للهلال وريال مدريد "الحقيقة أنني حزين أن أرى رونالدو يبكى أن أراه بلا أي بطولة مع النصر".

وكان النصر أُقصى أيضا من الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح أمام العين، الذي توّج باللقب في النهاية. وحلّ ثانيا في الدوري بفارق 14 نقطة عن الهلال.

رونالدو "العلامة التجارية"

لم يكن الدوري معروفا عالميا حين انضم له "الدون" في كانون الثاني/يناير 2023 في صفقة تقدر بأكثر من 250 مليون يورو.

لكنّ بعد أربعة أشهر من وصوله، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري على أربعة أندية هي النصر والهلال في الرياض والأهلي والاتحاد في جدة.

وتبع ذلك استقدام الصندوق نجوما كبارا مثل الفرنسي كريم بنزيمة للاتحاد والبرازيلي نيمار للهلال، منفقا 957 مليون دولار قياسية على انتقالات لاعبين جدد.

استأثر الهلال بأبرز الصفقات "المفيدة" البرتغالي روبن نيفيش والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم المليئين بالطاقة والذين ساهموا في موسم الهلال الكبير، بالإضافة للحارس المغربي ياسين بونو الذي تصدى لركلتي ترجيح حاسمتين الجمعة.

وبالنسبة للمحّلل الحكيم فأن "أجانب الهلال رجحوا كفة الهلال في الموسم وخلال مباراة الجمعة".

وتابع أنّ "السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورتي لم يقدموا أفضل مستوياتهم بعد".

وقال الناقد الرياضي المصري عمر ناصف أنّ رونالدو واجه "حظا سيئا" هذا الموسم.

وقال "من حظ رونالدو السيئ أنّه واجه أفضل نسخة من الهلال. فريق مستقر إداريا وتشكيلته قوية ومدربه خبير ومتمرس في السعودية"، بالإضافة لإصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا منذ آذار/مارس.

منذ لحظة وصوله، أكّد رونالدو أنّه اختار اللعب في السعودية من أجل "تحد جديد".

أرقام قياسية تاريخية لرونالدو

وبالفعل، بات نهاية الشهر الماضي أوّل لاعب يتوج هدافاً في 4 دوريات مختلفة حول العالم، فكتب على منصة إكس "أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام تلاحقني".

وسجل رونالدو 35 هدفاً مع النصر في الدوري هذا الموسم كاسراً الرقم القياسي للمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد راهناً والنصر سابقاً.

وبخلاف ادائه على الملعب بقميص النصر الأصفر، لا يدّخر رونالدو جهدا للترويج لمشروعات "رؤية 2030" الإصلاحية في السعودية والتي تهدف لتحويل السعودية لمركز للرياضة والسياحة والأعمال.

فهو يسافر عبر المملكة الخليجية المترامية الأطراف ويلتقط الصور في المنتجعات السعودية على ساحل البحر الأحمر أو في العلا المنطقة الغنية بالآثار والمناظر الخلابة في شمال غرب المملكة.

وقال الناقد ناصف "مهما كانت الانجازات التي سيحققها رونالدو في السعودية ... فإنّ السعودية تعاقدت مع العلامة التجارية لرونالدو وليس لاعب يحصد بطولات فحسب".