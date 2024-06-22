إيلاف من ميونيخ: تحظى قمة تركيا مع البرتغال التي تقام اليوم باهتمام عالمي لافت، فالمنتخب التركي يتميز بالروح القتالية والقوة البدنية، فيما يعد المنتخب البرتغالي من بين المرشحين للفوز باللقب، الأمر الذي يجعله أمام اختبار حقيقي اليوم، كما تستأثر مباراة رومانيا مع بلجيكا بأهمية خاصة للمنتخبين.

إليكم مواعيد المباريات التي تقام الجمعة بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة والتعليق الصوتي العربي:

- جورجيا – التشيك (4 عصراً) : eIN Sports HD Max1- حسن العيدروس

- تركيا – البرتغال (7 مساءاً) : beIN Sports HD Max2- علي سعيد الكعبي

- بلجيكا – رومانيا (10 مساءاً) : beIN Sports HD Max1 – حفيظ دراجي