إيلاف من أمستردام: كما كان متوقعاً منذ بدايات الهجرة العراقية لأوروبا قبل سنوات، أصبح للعراق بعض الوجوه الكروية المحترفة في أندية القارة الأوروبية بصورة تفوق أي مرحلة سابقة في تاريخ الكرة العراقية.

آخر هؤلاء النجوم هو دانيلو السعيد لاعب المنتخب الوطني العراقي، والذي يحمل الجنسية العراقية والسويدية، ويبلغ 25 عاماً، فقد وقع السعيد عقداً رسميًا مع نادي هيرنفين الهولندي لكرة القدم حتى عام 2028.

وقال فيري دي هان المدير الرياضي للنادي الهولندي عقب التوقيع مع اللاعب العراقي الموهوب :""لقد قلنا كثيرا إن نادي هيرينفين يجب أن يكون لديه لاعب فنان وموهوب في مركز الجناح، نعتقد أن دانيلو السعيد هو هذا اللاعب، وهو يمكنه اللعب على كلا الجانبين".

مليون يورو

وأوضحت تقارير هولندية، أن "قيمة العقد تبلغ مليون يورو، مع مكافآت توقيع ومزايا مالية إضافية حسب أداء اللاعب طوال الموسم"، مشيرة إلى، أنه "من المتوقع أن يلعب السعيد تحت قيادة الأسطورة الهولندية فان بيرسي، إلى جانب زميله العراقي حسين علي".

اللاعب العراقي الشاب من مواليد السويد عام 1999 لأب عراقي وأم من تشيلي، الأمر الذي جعله يملك جينات الموهبة الكروية العراقية واللاتينية، ولعب في بداية مسيرته في أندية درجة رابعة في السويد، قبل أن ينتقل إلى

الدوري النرويجي، ومنه مؤخراً إلى الدوري الهولندي.