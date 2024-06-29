دورتموند : بلغت ألمانيا الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة على أرضها بعد أن تغلبت على الدنمارك 2- 0 السبت في دورتموند.

وقالت "بيلد" الألمانية في تفاعلها مع المباراة، "نحن في ربع النهائي، كل هذا حدث في ليلة صيف شهدت عاصفة رعدية مفاجئة، والآن يتعين علينا انتظار الفائز من اسبانيا وجورجيا من أجل اكمال المشوار".

وسجّل هدفي "دي مانشافت" في الشوط الثاني كاي هافيرتس (53 من ركلة جزاء) وجمال موسيالا (68).

وتلتقي ألمانيا، الفائزة باللقب ثلاث مرات، في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة الأحد بين إسبانيا وجورجيا.

وبدأ المنتخب الألماني ضاغطا وهيمن على وسط الملعب بشكل كامل، ولم يتأخرّ لهز شباك الحارس كاسبر شمايكل اثر ركلة ركنية لتوني كروس طار لها نيكو شلوتربيك ليتابعها رأسية وسط فرحة هيستيرية (4)، لكن ما لبث ان الغى الحكم الهدف بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في أي آر" لوجود خطأ سبق الهدف ارتكبه يوزوا كيميش.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى أرسل كيميش كرة صاروخية ارتمى لها شمايكل متصديا لها بصعوبة (6).

وكرّر "دي مانشافت" محاولاته الحثيثة لانتزاع تقدم مبكر، وهذه المرة كانت المحاولة لهافيرتس الذي تلقى كرة عرضية من المدافع انتونيو روديغر تابعها بلمسة اولى سريعة لكن وقف لها شمايكل مجددا في المرصاد (11).

وبدأ المنتخب الاسكندينافي في الخروج من تقوقعه الدفاعي بعد مرور 20 دقيقة، وعوّل على الهجمات المرتدة في سعيه لكسر الاحادية الالمانية، وبالفعل كانت فرصته الاولى عبر كريستيان إريكسن الذي استلم الكرة من تمريرة طويلة قبل ان يتقدم ويسدّد نحو المرمى لكن روديغر ابعدها الى ركنية (21).

عاصفة رعدية

وتوقفت المباراة بشكل مؤقت ولحوالي نصف ساعة عند الدقيقة 35 بسبب عاصفة رعدية قوية تخللها هطول الامطار والبرد بشكل غزير.

وكان هافيرتس قاب قوسين او ادنى من افتتاح التسجيل اثر عرضية دافيد راوم، لكنّ محاولته من مسافة 5 ياردات ابعدها شمايكل المتألق (37).

وكاد الدنماركيون أن يوجهوا ضربة كبيرة لاصحاب الارض قبل نهاية الشوط الاول، عندما مرّر إريكسن كرة سريعة من وسط الملعب الى توماس ديلايني الذي انطلق في هجمة مرتدة وسط مطاردة روديغر لكنه تمكن من التمرير بصعوبة الى مورتن هويلوند المنفرد بالحارس مانويل نوير الذي تصدى لتسديدة المهاجم "الساقطة" (45).

أندرسن يفرض الصمت

وعمّ الصمت في مستهل الشوط الثاني لدى الغالبية الالمانية في دورتموند بعد ان سجّل يواكيم أندرسن هدف التقدم لمصلحة الدنمارك، لكن سرعان ما ألغي بداعي وجود تسلل بعد العودة الى "في أي آر" (50).

أندرسن نفسه كان السبب بعد دقيقة واحدة في حصول ألمانيا على ركلة جزاء بعد لمسة يد اثر محاولة راوم تحويل كرة عرضية، لينبري لها هافيرتس بنجاح، مانحا ألمانيا التقدم المنتظر (53).

وواصل هافيرتس تألقه في المباراة بعد ان تقدم بالكرة اثر استلام مهاري لكن محاولته مرّت بجانب المرمى (59).