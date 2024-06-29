دورتموند: توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم في دورتموند بشكل مؤقت عند الدقيقة 35 بسبب عاصفة رعدية قوية تخللها هطول الامطار والبرد بشكل غزير.

وكانت النتيجة متعادلة من دون اهداف قبل ان يطلق الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر صافرته داعياً اللاعبين لمغادرة الملعب.

وهيمن المنتخب الالماني على ربع ساعة الاول من عمر اللقاء، وسجلّ له نيكو شلوتربيك هدفاً في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما الغي بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب وجود خطأ سبق الهدف على يوزوا كيميتش.

وبعدما سيطر "دي مانشافت" على الكرة والاستحواذ في مستهل اللقاء، عاد ايقاعه ليخفت قليلا فيما بدأ المنتخب الدنماركي بالخروج من منطقته والتعويل على الهجمات المرتدة.