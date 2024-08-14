واشنطن : بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أُقصي حامل اللقب إنتر ميامي الأميركي من ثمن نهائي كأس الرابطتين لكرة القدم بخسارته خارج أرضه أمام مواطنه كولومبوس كرو 2 3 الثلاثاء.

واستبعد مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مواطنه ميسي الذي يعاني من إصابة في كاحله الأيمن تعرّض لها خلال فوز منتخب بلاده على كولومبيا 1 0 في نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي.

ويدين كولومبوس بفوزه لمهاجمه الأوروغوياني دييغو روسي الذي سجّل هدفين في الشوط الثاني، ليقلب تأخر فريقه 0 2 إلى فوز 3 2.

تقدّم إنتر ميامي عن طريق لاعب الوسط الباراغوياني ماتياس روخاس (10)، ثم ضاعف مواطنه دييغو غوميس النتيجة (62)، لكن كولومبوس قلّص الفارق عن طريق كريستيان راميريس (67)، قبل أن يسجّل روسي ثنائية (69 و80) منح بها التأهل لفريقه.

ويستضيف كولومبوس في ربع النهائي السبت مواطنه نيويورك سيتي الفائز على مضيفه تيغريس المكسيكي 2 1 الثلاثاء.

وفي باقي نتائج الدور عينه الثلاثاء، تخطّى فيلادلفيا يونيون الأميركي مواطنه ومضيفه سينسيناتي 4 2، ليضرب موعداً السبت على أرضه في ربع النهائي مع ماساتلان المكسيكي الفائز على مواطنه كروز أزول صاحب الأرض بركلات الترجيح 3 1، بعد تعادلهما 2 2 في نهاية الوقت الأصلي.

وفاز كولورادو رابيدز الأميركي على مضيفه تولوكا المكسيكي 2 1، ليواجه السبت خارج أرضه كلوب أميركا المكسيكي الفائز على ضيفه سان لويس الأميركي 4 2.

وتغلّب لوس أنجليس أف سي الأميركي صاحب الأرض على مواطنه سان خوسيه 4 1، في مواجهة شهدت الظهور الأول للهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو مع لوس أنجليس بعد دخوله في الدقيقة 71.

ويواجه فريق المهاجم الفرنسي في ربع النهائي سياتل ساوندرز الأميركي الفائز على ضيفه بوماس المكسيكي 4 0 في أولى مباريات دور الـ16 الإثنين.