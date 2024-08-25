Wolfsburg (ألمانيا) : قاد المهاجم الإنكليزي هاري كاين بايرن ميونيخ لتعويض تأخره والفوز على مضيفه فولفسبورغ 3 2 الأحد ضمن المرحلة الأولى للدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض الفريق البافاري مباراته الأولى بالبوندسليغا تحت قيادة مدربه الجديد البلجيكي فنسان كومباني.

ومنح جمالا موسيالا التقدم لبايرن (20) قبل أن ينتزع فولفسبورغ التقدم بفضل هدفي الكرواتي لوفرو ماجر في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني (47 و55). وعادل بايرن النتيجة بهدف عن طريق الخطأ من البولندي جاكوب كامينسكي (65)، قبل أن يمنحه سيرج غنابري هدف الفوز (82).

وجاء هدف بايرن الافتتاحي بعد أن مرّر كاين الذي خاض مباراته الأولى منذ كأس أوروبا 2024، إلى شاسا بوي على الجهة اليمنى، قبل أن يراوغ المدافع الفرنسي لاعبَين وينقل الكرة إلى موسيالا الذي لم يتردد في متابعتها داخل المرمى (20).

وكان فولفسبورغ محظوظا بتلافي منح بايرن ركلة جزاء بعد 10 دقائق إثر لمسة يد داخل المنطقة نال على إثرها كاين بطاقة صفراء للاحتجاج على الحكام.

وقلب فولفسبورغ الطاولة على ضيفه في مستهل الشوط الثاني بعد أن تسبب بوي بركلة جزاء لمصلحة فولفسبورغ إثر عرقلته البرتغالي تياغو توماش داخل المنطقة.

وانبرى ماجر إلى الركلة بنجاح معادلا النتيجة (47)، قبل أن يتمكن لاعب الوسط الكرواتي نفسه من منح أصحاب الأرض التقدم بعد ثماني دقائق.

ولعب كاين دورا محوريا في معادلة النتيجة لبايرن بعد أن حوّل قائد إنكلترا كرة برأسه ارتدت من لاعب فولفسبورغ كامينسكي مباشرة في مرمى فريقه (65).

وأسهم كاين مجددا بهدف الفوز قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد أن مرّر الكرة التي سجّل منها غنابري من مسافة قريبة (82).

واستمر عجز فولفسبورغ عن الفوز على بايرن منذ العام 2015 حيث وصلت السلسلة الى 21 مباراة.