منزا (إيطاليا) : اختار مرسيدس السائق الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيلي ليحلّ مكان البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والمنتقل الى فيراري في الفريق الموسم المقبل.

وسيكون أنتونيلي الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 18 الاسبوع الماضي الى جانب البريطاني جورج راسل خلف مقود مرسيدس، في ما وصفه بأنه "مهمة مستحيلة" لملء فراغ هاميلتون.

وقال أنتونيلي للصحافيين "إنه شخصية عظيمة في رياضة السيارات اليوم. وقد حقق الكثير في مسيرته.

وتابع "لذا لا أريد أن أرى ذلك كأنني بديل له. أنا مجرد السائق التالي لمرسيدس في العام 2025".

من جهته، قال مدير فريق مرسيدس توتو وولف إنه قرر نقل أنتونيلي من الفورمولا 2 "بعد خمس دقائق من إبلاغ لويس هاميلتون لي بأنه سينتقل إلى فيراري" وأن الثنائي الجديد "يمثل مستقبل" مرسيدس.

وتابع وولف "إنه (هاميلتون) الشخصية الأكبر في هذه الرياضة، ويتمتع بأكبر قدر من الجاذبية والإحترام الدولي".

وأردف "إنه أيضا الشخص الذي حطم كل الأرقام القياسية وعندما قرر لويس خوض تحدٍ آخر، لا أحد يستطيع أن يحل محله في مكانته.

وأضاف "لكن هذا لا يعني أن الفريق لن يزدهر بوجود سائقين يمثلان المستقبل".

ولم يكشف وولف عن مدة عقد أنتونيلي في الفريق، لكنه لم يغلق الباب على إمكانية استمالة الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة من ريد بول للعام 2026 عند سؤاله عن الأمر.

وأوضح "لا يوجد نقاش، ولا توجد أفكار ثانية حول ما سنفعله في عام 2026، لأنه الآن يتعلق الأمر بعام 2024 و2025".