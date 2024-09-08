روما : فاز الإسباني مارك ماركيس بسباق جائزة سان مارينو الكبرى في الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية عن فئة "موتو جي بي" الأحد، في حين قلّص الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا الفارق مع متصدر الترتيب العام الإسباني الآخر خورخي مارتين الذي دفع ثمن رهانه على تغيير إطاراته للتأقلم مع الطقس الماطر.

وبعد أن بقي لثلاثة أعوام من دون الظفر بأي سباق، تمكن ماركيس درّاج غريزيني ريسينغ من تحقيق فوزه الثاني تواليا خلال أسبوعين متقدما على بانيايا الذي انطلق من المركز الاول، في حين تقدم الإسباني من المركز التاسع على خط الإنطلاق.

ونجح بطل الموتو جي بي ست مرات بفضل فوزه هذا في تقليص الفارق الى 53 نقطة عن مواطنه مارتين متصدر الترتيب العام الذي خرج متحسرا على نتيجته في سباق الاحد.

وعمد مارتين قبل 20 لفة على نهاية السباق الى تغيير دراجته بعدما بدأت الامطار في الهطول آملا في الخروج بأفضل نتيجة من المضمار الرطب.

لكنّ مارتين الذي تفرّد بهذا الرهان بين جميع المتسابقين سرعان ما ثبُت فشل رهانه، ذلك بعد أن تراجعت حدة الأمطار عكس المتوقع فور خروجه من الحظيرة، ليتراجع درّاج براماك الى المركز 15.

وفي ضوء ذلك، وبعد أن فاز بسباق السرعة السبت، كان مارتين طامحا للخروج بأفضل نتيجة الاحد ليوسع الفارق مع مطارده بانيايا، الا انه اكتفى بنقطة واحدة مما شكّل نكسة لطموحه في إحراز لقب الموتو جي بي للمرة الاولى في مسيرته.

وكان أكبر المستفيدين من هذه المجريات هو درّاج دوكاتي بانيايا الذي قلّص الفارق مع مارتين الى سبع نقاط فقط في ترتيب الدرّاجين، على الرغم من حلوله ثانيا مع خط النهاية.

وستكون حظوظ بانيايا عالية للاطاحة بمارتين حيث سيقام السباق مرة أخرى هذا الشهر على حلبة ميسانو التي ستحتضن جائزة إيميليا رومانيا التي حلّت مكان جائزة كازاخستان التي ألغيت.

ترتيب الخمسة الأوائل:

1.مارك ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) 41:52.083 دقيقة

2.فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 3.102 ثانية

3.إينيا باستيانيني (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 5.428 ثانية

4.براد بيندر (جنوب إفريقيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 14.185 ثانية

5.ماركو بيتزيكي (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 16.725 ثانية

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. خورخي مارتين (إسبانيا) 312 نقطة

2. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 305

3. مارك ماركيس (إسبانيا) 259

4. إينيا باستيانيني (إيطاليا) 250