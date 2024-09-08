إيلاف من الرباط: أهدت العداءة فاطمة الزهراء الإدريسي ميدالية ذهبية ثالثة للمغرب، بعد فوزها الأحد، بسباق الماراثون لفئة (ت 12)، الذي أقيم ضمن الدورة 17 للألعاب البارالمبية - باريس 2024، التي تختتم اليوم.

وقطعت الإدريسي السباق في زمن قدره ساعتين و48 دقيقة و36 ثانية، محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي (ساعتان و54 د و13 ث).

وتفوقت الإدريسي على مواطنتها مريم النوغي، التي حلت ثانية بتوقيت ساعتين و58 د و18 ث. فيما اكتفى العداء المغربي، الأمين الشنتوف، حامل لقب دورة طوكيو، بالميدالية البرونزية عقب إنهائه السباق في المركز الثالث بتوقيت 2 س و24 د و35 ث، محققا أفضل توقيت في الموسم.

وبميداليات الماراثون، يكون المغرب قد رفع رصيده إلى 15 ميدالية، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المشاركة المغربية في الألعاب البارالمبية، منها 3 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات.

واحتل المغرب الرتبة 31 على صعيد الترتيب العام للدول المشاركة، التي تقدمتها الصين ثم بريطانيا والولايات المتحدة ، فيما حل على مستوى الترتيب العربي والإفريقي في الرتبة الثالثة خلف الجزائر وتونس.

ونال الميداليات الذهبية، بالإضافة إلى الإدريسي، كل من منصف بوجا في سباق 400م لفئة (ت 12)، وأيمن الحداوي في سباق 400م لفئة (ت 47).

أما الميداليات الفضية، فكانت من نصيب فاطمة الزهراء الإدريسي في سباق 1500م لفئة (ت 13)، وعبد الاله كاني في دفع الجلة، ويسرى كريم في رمي القرص لفئة (ف 41)، وعز الدين النويري في دفع الجلة لفئة (ف 34)، وأيوب السادني في سباق 400م لفئة (ت 47)، ومريم النوغي في سباق الماراثون.

وعادت الميداليات البرونزية إلى كل من الأمين الشنتوف في سباق الماراثون، وأيمن الحداوي في سباق 100م لفئة ت 47، وأيوب أدويش في وزن أقل من 63 كلغ لفئة ك 44، ورجاء أقرماش في وزن أكثر من 65 كلغ للفئة ذاتها في رياضة الباراتايكوندو، وسعيدة عمودي في دفع الجلة لفئة ف 34، وعز الدين النويري في دفع الجلة لفئة (ف 33).

عزز المغرب رصيده من الميداليات، منذ أول مشاركة له في الألعاب البارالمبية سنة 1988، لتصبح 53 ميدالية، 19 منها ذهبية و17 فضية و17 برونزية.

وشارك المغرب في دورة باريس، التي تواصلت منذ 28 أغسطس الماضي، بوفد مكون من 38 رياضيا (24 ذكورا و14 إناثا)، في منافسات ألعاب القوى (إعاقة جسدية وبصرية)، وكرة المضرب على الكراسي، ورفع الأثقال، والباراتايكواندو، وسباق الدراجات على الطريق، وكرة القدم الخماسية للمكفوفين.

كلام الصور:

العداءة فاطمة الزهراء الإدريسي