نيقوسيا : قاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا منتخب بلاده إلى بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب، بفوزه على الفرنسي هوغو أومبير 6 3 و6 3 الجمعة في فالنسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات.

ونجح ألكاراس في كسر ارسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الأولى وتقدم 3 2 ثم 3 2، لكن الفرنسي لم يستغل فرصتي رد الكسر في الشوط الثامن قبل أن يخسر إرساله للمرة الثانية في الشوط التاسع ويحسم الإسباني المجموعة 6 3.

وفي المجموعة الثانية، كسر ألكاراس إرسال أومبير في الشوط السادس وتقدم 4 2 ثم 5 2، قبل يحسمها في صالحه 6 3 أيضا.

وبهذا الانتصار، حسم المنتخب الإسباني المواجهة مع نظيره الفرنسي 2 0، بعدما فاز روبرتو باوتيستا أغوت على الفرنسي الشاب أرتور فيس (20 عاما) 2 6 و7 5 و6 3 في مباراة أولى مثيرة استمرت نحو ثلاث ساعات.

وكان فيس على بُعد شوط واحد من حسم الأمور، فبعدما كسب المجموعة الأولى 6 2، تقدّم في الثانية 3 1 ثم 4 2 و5 4، وكان الارسال بحوزته لكسب المجموعة في الشوط العاشر، إلا أن الإسباني ردّ الكسر مرتين في طريقه الى كسب ثلاثة أشواط متتالية وحسم المجموعة في صالحه 7 5، فارضا مجموعة ثالثة حاسمة كسبها بسهولة 6 3.

ومنذ إقرار النظام الجديد للمسابقة في 2019، لم ينجح المنتخب الفرنسي بتخطي دور المجموعات، في حين رافق المنتخب الإسباني نظيره الأسترالي إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية، علما أنهما سيتواجهان الأحد لتحديد صاحب المركز الأول.

وضمن المجموعة الأولى في مدينة بولونيا الإيطالية، حقق صاحب الأرض وبطل النسخة الماضية الذي يغيب عنه المصنف اول عالميا وبطل فلاشينغ ميدوز يانيك سينر، فوزه الثاني تواليا على حساب بلجيكا 2 1 الجمعة، فانفرد بالصدارة أمام هولندا وبلجيكا بانتصار لكل منهما، فيما تحتل البرازيل المركز الأخير من دون أي انتصار.

ورافقت الولايات المتحدة نظيرتها ألمانيا إلى ربع النهائي عن المجموعة الثالثة التي تستضيف منافساتها مدينة جوهاي الصينية، بانتصارها على سلوفاكيا 3 0 الجمعة، علما أنهما سيتواجهان السبت لتحديد صاحب المركز الأول.

وضمن المجموعة الرابعة في مدينة مانشستر الإنكليزية، خسر المنتخب البريطاني أمام ضيفه الأرجنتيني 1 2 الجمعة، وبقي ثانيا خلف كندا المتصدرة بانتصارين، فيما تحتل الأرجنتين المركز الثالث بانتصار وخسارة، وتقبع فنلندا في المركز الأخير بخسارتين.

وتلعب الأرجنتين وفنلندا السبت، وبريطانيا وكندا الأحد.