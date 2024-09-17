برن : حقّق أستون فيلا الإنكليزي عودة نارية الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الغائب عنه منذ 41 عاما وتفوّق على مضيفه يونغ بويز السويسري 3 0 في برن الثلاثاء، ضمن المرحلة الأولى من الدور الأول.

وهيمن أستون فيلا، رابع الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، على مجريات المباراة بالكامل، فسجّل له البلجيكي يوري تيليمانس (27) وجاكوب رامسي (38) والبلجيكي الآخر أمادو اونانا (86).

كما ألغى الحكم هدفين لأستون فيلا سجلهما أولي واتكينز والكولومبي جون دوران بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في اي آر" بداعي وجود لمسة يد في الهجمتين (45 و80).

وعاد أستون فيلا الى المسابقة المرموقة بعد أن غاب عنها منذ موسم 1982 1983 حين تنازل عن اللقب بخروجه من ربع النهائي على يد يوفنتوس الإيطالي بعدما توج قبلها بعام بطلا في مشاركته الأولى بفوزه في النهائي على بايرن ميونيخ الألماني.

وسيكون الموسم الجديد من دوري الأبطال على موعد مع تغيير جذري حيث توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى الدور ثمن النهائي، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحصل سابقا.

واستهل أستون فيلا الذي يشرف عليه المدرب الإسباني اوناي إيمري الموسم بنتائج جيدة محليا حيث يحتل المركز الخامس بالتساوي مع ليفربول الرابع بتسع نقاط من 3 إنتصارات وخسارة في أربع مباريات.

بخلافه تماما، يعاني يونغ بويز الذي توّج الموسم الماضي بطلا للدوري السويسري الأمرَين هذا الموسم محليا حيث يحتل المركز الأخير في دوري بلاده بعدما اكتفى بثلاثة تعادلات وثلاث هزائم في المباريات الست الأولى التي خاضها.