برلين: قام بوروسيا دورتموند الألماني الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت بتغيير دمائه داخل الملعب وخارجه استعدادا للموسم الجديد حيث يستهل مشواره في المسابقة القارية الأربعاء بمواجهة بروج البلجيكي.

وحقق دورتموند المفاجأة ببلوغه النهائي ضد ريال مدريد الإسباني وتفوق على الأخير خلال فترات طويلة من المباراة قبل أن يسقط أمامه 0 2. أما محليا، فأنهى دورتموند دوري بوندسليغا في المركز الخامس بفارق 27 نقطة عن باير ليفركوزن الذي توج بطلا بلا خسارة طوال الموسم.

كان انجاز ليفركوزن الذي يملك ميزانية أقل بكثير من دورتموند محبطا للأخير، فقرر القيام بعملية تجديد دماء بدأها بالتخلي عن مدربه وابن المدينة إدين ترزيتش وعدة لاعبين آخرين. وكان ترزيتش قاب قوسين أو أدنى من قيادة دورتموند إلى التتويج بالدوري الألماني عام 2023 حيث كان يكفيه الفوز على أرضه ضد ماينتس ليتوج باللقب، لكنه تعادل معه 2 2 في حين تغلب بايرن ميونيخ على كولن 2 1 ليحرز اللقب.

وتخلى دورتموند عن مهاجمه نيكلاس فولكروغ والمخضرمين ماركو رويس وماتس هوملز بالاضافة إلى الهولندي إيان ماتسن والإنكليزي جايدن سانشو وكلاهما كان معارا.

قام مجلس إدارة النادي بتعيين ابن النادي لارس ريكن مسجل هدف الفوز في مرمى يوفنتوس في نهائي دوري أبطال اوروبا عام 1997، رئيسا للقطاع الرياضي في النادي.

ويشرف ريكن على فريق يضم المدير الرياضي سيباستيان كيهل الذي دافع عن ألوان دورتموند في 362 مباراة وفاز في صفوفه بالدوري الألماني 3 مرات، في حين عاد كشاف النادي سفن ميسلينتات الذي اكتشف العديد من نجوم الفريق الى صفوف النادي.

تعاقد دورتموند مع لاعبين عدة أبرزهم المهاجمون الغيني سيرهو غيراسي وماكسيميليان باير وباسكال غروس، بالإضافة الى قلب الدفاع الدولي فالديمار انتون.

وقال كيهل لمجموعة من الصحافيين الأسبوع الماضي "قمنا بتحليل الوضع جيدا واتخذنا الخطوات المناسبة. في بعض الأحيان يتعين عليك التقاط اللحظة".

وتابع "قمنا بتقليص عدد أفراد الفريق لكي نمنح اللاعبين الشبان فرصة اكبر".

وسجل غيراسي 28 هدفا في 28 مباراة في الدوري الألماني في صفوف شتوتغارت الموسم الماضي، لكن قدومه أدى الى رحيل فولكروغ إلى وست هام الإنكليزي.

وأضاف كيهل "بعد التعاقد مع غيراسي، بدأ فولكروغ التفكير (بمستقبله)، ثم جاءت فرصة جيدة للانتقال الى إنكلترا. في النهاية الجميع خرج فائزا".

شخصيات قوية

لطالما حاول دورتموند اتباع نموذج بايرن ميونيخ في هيكلية الحوكمة حيث كان الرئيس التنفيذي هانس يواكيم فاتسكه يقوم باطلاق التصريحات النارية على غرار الرئيس التنفيذي السابق في بايرن أولي هونيس.

كما أن تعيين كيهل بإشراف ريكن هو نسخة طبق الأصل عما يجري حاليا في الفريق البافاري حيث يشرف ماكس ايبرل عضو مجلس الادارة على المدير الرياضي كريستوف فرويند.

وعلق كيهل على هذا الأمر بقوله "لأننا ناد كبير نحن في حاجة إلى شخصيات قوية. على مدى السنوات الأخيرة، تواجدت دائما شخصيات قوية في هذه المناصب فالأندية الكبرى في حاجة الى هذا الأمر".

وحصد دورتموند 7 نقاط من أصل 9 ممكنة في بداية الدوري الألماني، وإذا كان الفريق يعتمد على الهجمات المرتدة باشراف ترزيتش، فإن الفريق الحالي باشراف المدرب نوري شاهين يعتمد على الاستحواذ على الكرة وقد بدأ اسلوبه يعطي ثماره وخير دليل على ذلك فوزه على هوفنهايم 4 2 السبت.